"Малыш все больше становится похож на маму": пользователи обсуждают маленького сына Дмитрия Маликова

Пожалуй, ни одну звездную семью так не обсуждали в последний год как чету Маликовых. То, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери и ровно год назад у них появился на свет долгожданный сын Марк стало большой неожиданностью для многих поклонников. Одни посчитали, что нужно иметь большу смелость, чтобы ближе к шестому десятку становится родителями, другие восхитились смелостью супругов, которые не побоялись свершить свою мечту. За всеми этими обсуждениями незаметно пролетел год, и 15 февраля певец опубликовал в своем инстаграме фото с супругой и маленьким Марком, таким образом решив поздравить Елену с днем рождения.

«Самые прекрасные женщины рождаются в такие замечательные дни! С днем рожденья, любимая!» — с нежностью подписал Маликов кадр.Многочисленные поклонники пары мгновенно присоединились к поздравлениям, пожелав Елене здоровья, счастья и благополучия. Нашлись и те, кто нашел много сходства между супругой звезды и сыном.

"Малыш все больше становится похож на маму", "Удивительно, как он быстро меняется", " Желаю вам много счастья, вы молодцы, и образец хорошей семьи для многих", - написали поклонники.

Напомним, Дмитрий и Елена Маликова вместе с 1992 года. Они воспитывают двоих детей — Стефанию и Марка. Во второй раз звездные супруги стали родителями в прошлом году, когда в одной из клиник Санкт-Петербурга суррогатная мать родила для них сына.

«Можно по-разному относиться к жизни и к возрасту — раздражаться на молодых, красивых, богатых, бояться старости и завтрашнего дня, с ужасом думать о смерти... Но есть и другой путь — просто быть счастливым каждый день, любить тех, кто рядом, заботиться о них, не сидеть на месте, а действовать, не раскисать, а развиваться и, наконец, не заглядывать в свой паспорт — ничего там нового и интересного нет. Да еще обязательно прощать обидчиков, по-моему, Инстаграм нам послан для прощения. И последнее! Благодаря рождению нашего сына на одну любовь на этой земле стало больше!» — говорит о позднем материнстве Елена Маликова.