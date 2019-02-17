2019-02-16T16:43:02+03:00
Звезды

"Малыш все больше становится похож на маму": пользователи обсуждают маленького сына Дмитрия Маликова

Певец поделился фото семьи, в день рождения супруги
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
То, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери и ровно год назад у них появился на свет долгожданный сын Марк стало большой неожиданностью для многих поклонниковТо, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери и ровно год назад у них появился на свет долгожданный сын Марк стало большой неожиданностью для многих поклонниковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Пожалуй, ни одну звездную семью так не обсуждали в последний год как чету Маликовых. То, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери и ровно год назад у них появился на свет долгожданный сын Марк стало большой неожиданностью для многих поклонников. Одни посчитали, что нужно иметь большу смелость, чтобы ближе к шестому десятку становится родителями, другие восхитились смелостью супругов, которые не побоялись свершить свою мечту. За всеми этими обсуждениями незаметно пролетел год, и 15 февраля певец опубликовал в своем инстаграме фото с супругой и маленьким Марком, таким образом решив поздравить Елену с днем рождения.

«Самые прекрасные женщины рождаются в такие замечательные дни! С днем рожденья, любимая!» — с нежностью подписал Маликов кадр.Многочисленные поклонники пары мгновенно присоединились к поздравлениям, пожелав Елене здоровья, счастья и благополучия. Нашлись и те, кто нашел много сходства между супругой звезды и сыном.

"Малыш все больше становится похож на маму", "Удивительно, как он быстро меняется", " Желаю вам много счастья, вы молодцы, и образец хорошей семьи для многих", - написали поклонники.

Напомним, Дмитрий и Елена Маликова вместе с 1992 года. Они воспитывают двоих детей — Стефанию и Марка. Во второй раз звездные супруги стали родителями в прошлом году, когда в одной из клиник Санкт-Петербурга суррогатная мать родила для них сына.

«Можно по-разному относиться к жизни и к возрасту — раздражаться на молодых, красивых, богатых, бояться старости и завтрашнего дня, с ужасом думать о смерти... Но есть и другой путь — просто быть счастливым каждый день, любить тех, кто рядом, заботиться о них, не сидеть на месте, а действовать, не раскисать, а развиваться и, наконец, не заглядывать в свой паспорт — ничего там нового и интересного нет. Да еще обязательно прощать обидчиков, по-моему, Инстаграм нам послан для прощения. И последнее! Благодаря рождению нашего сына на одну любовь на этой земле стало больше!» — говорит о позднем материнстве Елена Маликова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе Вашингтона
Дмитрий Медведев заявил, что должен быть оптимистом
Концерн "Калашников" представил беспилотник-самоубийцу
Арабские Эмираты закупили у США противоракетный комплекс Patriot
Российская биатлонистка предложила поклонникам выйти на старт вместо нее
Первый президент Украины назвал Донбасс "другой страной"
Прощание с футболистом Эмилиано Салой прошло в его родном городе Прогресо
Сокольническую линию метро закроют 3 марта
Торговый центр на юге Москвы проверяют после сообщения о минировании
Порошенко назвал "историей успеха" текущую ситуацию на Украине
В Париже прошла массовая эвакуация из-за бомбы времен Второй мировой войны
На проходной Центрального Телеграфа в результате драки с охранником погиб мужчина
В состав новой модификации экипировки "Ратник" войдет сверхлегкий беспилотник
Массовая драка с стрельбой произошла в Лефортово
Ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания
Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Полпред Меняйло спасает Хакасию от замерзания из-за аварии
Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала
США доставили в Венесуэлу дополнительную гуманитарную помощь
Прощание с Михаилом Юрьевым пройдет в храме на Николоямской улице
Бой Минаков-Конго: Команда Виталия может опротестовать результат поединка
Российский боец Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере