Самая большая любовь Памелы Андерсон женился на молодой

«Это официально! Мы поженились! Мистер и миссис Ли! Ура!» — подписала счастливая невеста фотографию, на которой изображены ее собаки в костюмах молодоженов. Оригинально, факт!

Стоит отметить, что пара не случайно выбрала День святого Валентина для регистрации брака — ровно год назад в этот же день Томми сделал предложение Бриттани, роман с которой закрутил в 2016 году. Этот брак стал для Томми Ли четвертым — музыкант был женат на Элейн Берген, Хизер Роклир и Памеле Андерсон.

Пока реакция самой сексуальной блондинки Голливуда на женитьбу ее бывшего мужа неизвестно, но вряд ли эта новость оставит ее равнодушной. Памела однажды призналась в интервью, что Томми Ли был самой большой любовью ее жизни. В их браке действительно было все: от свадьбы через пять дней после знакомства в одном купальнике в Малибу до драк и дележа детей. Вместо обручальных колец они набили татуировки на палец. Они ругались так, что приезжала их разнимать полиция. Памела могла махнуть на другой конец страны, если подозревала, в этот момент супруг изменяет ей.

"Спасательница Малибу" пыталась посадить Томми в тюрьму за побои, и потом же сама вытаскивала его оттуда. Они вместе прошли через суд с французским «Penthouse», который растиражировал их домашнее секс-видео, и вместе боролись с алкоголизмом певца. В конце концов, родили двоих детей. Надо отметить, что несколько лет назад Томми Ли даже устроил драку с повзрослевшим Брендоном Ли, старшим сыном. Тогда Памела заявила, что "Алкоголь - это дьявол, а с Томми уже ничего не поделаешь!" Однако же, Британи Фурлан, видимо, считает иначе.