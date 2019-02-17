Точно влюбилась: Леди Гага набила себе новую тату с ошибкой

На днях в прессе появилась новость, что Леди Гага рассталась со своим женихом из-за того, что по уши влюблена в Брэдли Купера. Мол, совместная работа над фильмом "Звезда родилась" не прошла бесследно для душевного состояния певицы и она втюрилась как девчонка. Сама певица эту информацию никак не комментирует, зато поделилась другим "пролетом" в инстаграме, который случился с ней.

14 февраяла она похвасталась новой татуировкой со своим именем, записанным на нотном стане четырьмя нотами («соль"-«ля"-«соль"-«ля», которые в английской версии обозначаются как G-A-G-A). Однако вместо пяти положенных линий нотного стана на руке поп-звезды появились только четыре. На ошибку тут же указали пользователи Гага побежала ее исправлять.

Доработанная версия через полчаса появилась в сети вместе с ехидным комментарием певицы.

ladygaga Musical crisis averted.

"Музыкальный кризис предотвращен. Бедняжка выпила слишком много текилы и забыла пятую линию нотного стана. А вот и правильная", - подшутила над собой звезда.

Надо отметить, что Леди Гага не единственная, у кого проблемы с эрудицией. В январе певица Ариана Гранде набила татуировку на японском языке в честь выхода своего нового сингла 7 Rings («Семь колец»), однако тоже допустила в ней ошибку.