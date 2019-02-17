Броски Родригеса и шутки Урганта: Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ завершился победой «Звезд мира»

В Москве 17 февраля прошел Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ: главное баскетбольное шоу года собрало под крышей только что открывшейся ВТБ Арены более 11 тысяч зрителей. Битва сильнейших баскетболистов одной из лучших лиг Европы прошла в традиционном формате - команда «Звезды России» сразилась со «Звездами Мира». Титульным спонсором матча выступил Банк ВТБ.

Лучшие игроки мирового баскетбола, отобранные по итогам голосования болельщиков и СМИ, подарили зрителям незабываемые эмоции: ситуация на поле менялась каждую секунду. В составе команды «Звезды России» на площадку вышли Дмитрий Кулагин (лидер «Локомотива-Кубани»), ветераны российского баскетбола Сергей Моня («Химки») и Никита Курбанов (ЦСКА), молодые, но уже проявившие себя Артем Клименко (УНИКС) и Джоэль Боломбой (ЦСКА). За «Звезд мира» выступали знаменитый испанец Серхио Родригес, чемпион НБА Дорелл Райт, эстонец Янари Йоэсаар, француз Нандо Де Коло. В итоге со счетом 115:118 буквально на последних секундах выиграла команда «Звезды мира», одержав свою первую победу в истории Единой лиги ВТБ. Лучшим игроком по итогам матча был признан Серхио Родригес.

Ситуация на поле менялась каждую секунду. Фото: Станислав Красильников/ТАСС.

Помимо главной игры «Звезд России» и «Звезд Мира» зрители в этот день увидели матч знаменитостей, игру молодых звезд и конкурс 3-очковых бросков (его победителем ожидаемо стал Виталий Фридзон).

Одним из самых ярких соревнований спортивного праздника стал конкурс слэм-данков, партнером которого выступил ВТБ Капитал Инвестиции. Слэм-данк - зрелищный вид броска, при котором игрок подпрыгивает вверх и забрасывает мяч сквозь кольцо сверху вниз. В конкурсе сошлись Янари Йоесаар («Калев»), Виталий Лютыч («Цмоки-Минск»), Кендрик Перри («Нижний Новгород») и Вячеслав Зайцев («Химки»). Лучший результат показал Вячеслав Зайцев: россиянин получил призовой чек номиналом 500 000 рублей из рук главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции Владимира Потапова.

VTB United League on Twitter.Вячеслав Зайцев Viacheslav Zaitcev

Весь вечер следить за накалом страстей зрителям помогал ведущий шоу Иван Ургант. Разогревала публику перед началом игры культовая рэп-группа группа «Каста». Свободных мест в зале не было — на Матче Всех Звезд был полный аншлаг.

- Все билеты на трибуны ВТБ Арены были распроданы, - рассказала генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстина, - Рада, что в Москве мы смогли продолжить приятную традицию – и в Сочи и в Санкт-Петербурге у нас были полные трибуны.

Это уже третья игра в истории Единой лиги ВТБ, созданной в 2008 году совместно с Российской федерацией баскетбола. Титульным спонсором Единой лиги ВТБ является банк ВТБ. В сезоне 2018-2019 участвуют 14 клубов из 6 стран: России, Белоруссии, Казахстана, Польши, Латвии и Эстонии.

Кендрик Перри сделал все, чтобы команда "Звезды мира" победила. Фото: Станислав Красильников/ТАСС.

Впервые Матч Всех Звезд прошел на «ВТБ Арене» - современном спортивном комплексе, открывшемся в ноябре 2018 года. Комплекс объединил под своей крышей футбольную и хоккейную арены. В баскетбол здесь еще ни разу не играли, и звезды Единой лиги ВТБ стали в этом плане первопроходцами. Необычная деталь: игроки в этот день вышли на арену в форме, сделанной из переработанного пластика. Единая лига ВТБ поддерживает экологические технологии, которые помогают сохранить природу. Спортивная форма из ткани Recycle, сделанной из переработанных материалов, отличный пример того, как пластиковые бутылки можно использовать снова, не загрязняя планету. В среднем на изготовление одного комплекта формы ушло 15 бутылок.