Замминистра просвещения Марина Ракова: «Нам нужен класс почемучек»

Заместитель министра просвещения Марина Ракова стала гостем «Открытой студии» КП на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗДОРОВ, СЧАСТЛИВ И УСПЕШЕН

- Один из показателей нацпроекта «Образование» – Россия должна войти в десятку стран с самым качественным общим образованием. Как этого добиться? Какими будут основные направления в работе?

- Это двухгранная история. С одной стороны, мы должны опираться на метрики, которые признаны либо на федеральном, либо на международном уровне. Поэтому, когда мы говорим о том, что Россия должна войти в десятку лучших систем общего образования в мире, мы говорим о совокупности нескольких метрик международных сопоставительных исследований, которые проводятся странами ОЭСР. Но нацпроект «Образование» он говорит о гораздо большем. Безусловно, в центре у нас некий образ человека. Этот человек должен быть здоров, во всех смыслах этого слова. Должен быть счастлив. Должен быть успешен. Для того, чтобы все эти три пункта случились, недостаточно знаний, навыков и компетенций. Нужно, чтобы мы достигли показателей национального проекта «Здравоохранение», «Транспорта», «ЖКХ» и так далее. Все-таки нацпроекты сделаны для людей, во имя их жизни и для их жизни. Поэтому я бы не стала вырывать из контекста. Совокупность всех национальных проектов направлена на то, чтобы создать такие условия, в которых нашим детям и нам будет комфортно жить. Тогда мы достигнем уровня вовлеченности в мировой рынок распределения труда на самом высоком уровне. Наша технологическая зависимость перестанет быть критичной, и мы будем производителями технологии и открытий в науке.

- Сейчас очень много говорят о будущей цифровизации образования. Во что это выльется для учеников и их родителей?

- Глобально можно разделить цифровизацию образовательной отрасли на две составляющие. Первое – это цифровизация управления отраслью. Элементарно - закупки в один день для всех школ всех муниципалитетов региона приведут к единой цене. Облачная бухгалтерия позволит четко понимать, куда тратятся деньги, как систематизировать расходы. Соотношение управленческого и основного педагогического состава также можно будет оптимизировать. Мы хотим оградить учителей от рутины отчетов и бюрократии. Сохранить им время на творческую составляющую их профессии. Поэтому любой отчет в любое ведомство должен формироваться простым кликом. Так у учителя возникнет гораздо больше возможностей для реализации своей креативности.

Вторая часть, в большей степени, направлена на развитие цифровой экосистемы. В ней пользователь в течение своей жизни может менять роли. И каждой роли свойственны определенные атрибуты и функции, которые им предоставляет система. То есть, сначала он был учеником, потом стал учителем. Он учитель и в следующую секунду он – разработчик контента. Он директор и тут же становится методистом, потому что видит какие-то вещи, которые не видят другие. Так, мы получаем систему, которая позволяет индивидуализировать образование. С другой стороны, те задачи, которые стоят в нацпроекте «Наука», подвигают нас формировать вектор на конвергентное образование. Потому что все открытия происходят на стыке наук. Нельзя учить биологию и физику отдельно. Как только мы их соединяем, получается материаловедение. И мы получаем новые материалы, открытия. Но это расширение и индивидуализация - ни в коем случае не подмена инвариантной части общего образования. Такого фундаментализма и универсальности нет нигде. За «хайповыми» словами: «цифра», «конвергентность», «проектность» нельзя потерять ядро, которое так свойственно нашему образованию, и то, что наши учителя умеют делать лучше всех.

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО РОДИТЕЛЯ

- И все-таки, каким будет главное ноу-хау в системе образования через несколько лет?

- Долгое время, начиная со строительства массового образования в нашей стране, у нас была единая траектория. То есть, все обучающиеся шли из точки А в точку Б, а заказчиком на образование было государство. При этом мы почему-то считали, что все дети идут одной траекторией, но придут к разному результату. С одной стороны, так оно и было. Но этот разный результат объясняется тем, что у всех детей разный язык восприятия, разные темпы освоения материала. Новая система – и это уже происходит – формирует индивидуальную траекторию на основе способностей, возможностей и интересов ребенка. Дети любят играть, дети хотят свободы, дети хотят, чтобы их любили и дарить любовь в ответ. Детям нужна перспектива. То есть, счетное количество каких-то потребностей, которые почти никогда не учитывались. Сейчас мы можем внедрить тотальный скрининг потребностей, возможностей и интереса, чтобы построить эту траекторию.

Чем больше дети будут разговаривать, чем больше будет пространства, где они задают вопросы, тем более развито у них будет критическое мышление. Исследования говорят нам, что дошколята в день задают от 150 до 400 вопросов. После окончания первого класса – уже на порядок меньше. Нам нужен класс «почемучек». Тогда этот мир точно станет крайне разнообразным. А они будут не подстраиваться и адаптироваться под те изменения, которые строим мы или окружающие. Они будут строить свою реальность и свой мир.

- Будут ли введены в учебный план какие-то новые предметы? Робототехника, программирование, например? Или это все будет из разряда дополнительных образовательных услуг?

- Сейчас в соответствии с поручением президента начнутся общественные слушания по новому проекту федерального государственного образовательного стандарта. Будет, в том числе, обсуждаться доля той вариативной части, которая должна быть внедрена в образовательную систему. Осталось ждать недолго. За первый квартал мы должны закончить эти обсуждения. Будет важен голос каждого родителя, насколько мы хотим внедрять новые предметы, сколько часов, зачем и почему… Крайне важна здесь ответственность родителя, как голоса, как человека, который является, в том числе, заказчиком на то, что получит его ребенок.

ОТСТАНЬТЕ ОТ НАШИХ УЧИТЕЛЕЙ - ОНИ ПРЕКРАСНЫ

- Вы руководили проектом детских технопарков «Кванториум», где была очень тесная синергия образования и реального промышленного сектора. Дети там делали приложения для бизнеса, предлагали свои разработки, их мнение учитывалось. Как вам кажется, можно ли такой подход внедрить в систему нашего общего образования?

- Можно и нужно. Более того, это уже происходит. Необходимо тиражировать такие практики с единственной оговоркой. Ни в коем случае нельзя нанести ущерб фундаментальности нашего образования. Потому что в погоне за проектами, за связкой с бизнесом, мы можем потерять ту платформенную, наукообразную вещь, которая дает возможность ребенку потом развиваться в разных направлениях. Посмотрите статистику, наши российские выпускники меняют профессии гораздо легче, чем выпускники из других стран. Потому что у нас основной базис гораздо сильнее.

- В проектах «Кванториум» вы развивали так называемые навыки будущего. Это критическое мышление, коммуникация, командная работа и креативность. Мы поговорили сегодня про критическое мышление и про коммуникацию. А что насчет креативности? Как развивать ее в системе школьного образования?

- Есть очень конкретные техники, практики, технологии. Вы знаете, когда я слышу выступления про то, что мы придумали что-то новое… Неправда. 1962 год – читайте Давыдова, читайте Щедровицкого, читайте Выгодского – все это есть и было.

- То есть, использовать хорошо забытое старое?

- Да. К сожалению, недостаточно внедренное, чтобы оно получило действительно массовое значение. Тем не менее, что касается вашего примера креативности – обратное обучение дает рост креативности моментальный. У меня пять поколений педагогов в моей семье. Моим педагогом по математике была моя мама. Так вот, каждая новая тема начиналась с задания, а не с теоретической части. И она говорила: «Задавайте вопросы себе или мне, что вам непонятно, почему вы не можете это решить?». Поверьте мне, здесь широта креатива безгранична. Есть очень конкретные технологии – дизайн мышления, мозговые штурмы, метод теории решения изобретательских задач. Есть проверенные практики, которые системно нужно вводить в педагогическое образование, для того, чтобы учителя были к этому готовы.

- В теории это выглядит прекрасно, но учителя, которые работают в школах - старое поколение. Как стимулировать педагогов, чтобы они стремились использовать эти новые методики?

- Наверное, педагогической подготовке чего-то не хватает. Уверена, что два министерства теперь будут в коалиции развивать, внедрять новые техники. Но, вы знаете… у нас фантастические учителя. Это альтруисты, фантастические люди. Мы их загнали безумными требованиями, безумной отчетностью, бесконечными вторжениями в школьное пространство не до конца оформленных инициатив. Поэтому скажу две вещи. Первое – отстаньте от наших учителей, они прекрасны. Если вы дадите им пространство для творчества, освободив их от каких-то не их профильных действий и занятий, то они дадут больший результат. Ну и, конечно, статус педагога должен быть выгоден с экономической точки зрения. Да, альтруисты идут в профессию, понимая, что они идут за результатом, а не за зарплатой. Но гораздо больше тех, кто мог бы прийти работать в школу, но не пришел. Потому что в других местах амбиций и возможностей на рынке труда гораздо больше.