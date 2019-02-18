Биатлонист Александр Логинов рассказал, как на гонку преследования опоздал Евгений Гараничев

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити одним из главных курьезных моментов стало опоздание на гонку преследования россиянина Евгения Гараничева. Он занял в спринте 15-е место, став лучшим из россиян. А вот на старт второй гонки не вышел. Просто потому, что опоздал.

Лидер нашей команды Александр Логинов позднее пересказал подробности того инцидента, который стал достоянием общественности накануне:

- Как-то скомканно всё получилось. Я тоже думал, что старт немного позже. Думал, что у нас есть пара-тройка минут для разминки, а оказалось, уже старт. А Женя, видимо, был в вакс-кабинке – переобувался или переодевался. Как раз этих минут ему не хватило, - заявил Логинов в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" на канале "Матч ТВ".

Причем, вышло довольно стремительно и Гараничев с биатлонным караваном размянулся буквально в считанные секунды:

- Причём всё это было на моих глазах, я в этот момент стоял в зоне старта и видел, как до Жениного старта оставалось десять секунд и он забегал в стартовый городок.

Гараничев с напарником по команде поделился и собственными эмоциями от проступка:

- Но он не унывает. Я зашёл, сказал: «Бывает». Он ответил: «Обидно, но уже ничего не сделаешь, ничего не изменишь», - сказал Логинов.

Восьмой этап Кубка мира завершился двумя смешанными эстафетами и теперь для биатлонистов наступила небольшая пауза. Дальше они будут готовиться к старту на чемпионате мира, который с 7 по 17 марта пройдет в шведском Эстерсунде. Ну а девятый этап Кубка мира пройдет через месяц - с 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене.