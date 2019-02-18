2019-02-18T08:42:53+03:00
Спорт

40-й гол Овечкина в сезоне не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Анахаймом"

Столичный клуб проиграл со счетом 2:5
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин.Александр Овечкин.Фото: REUTERS
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В последней игре очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Анахайму" со счетом 2:5. От поражения столичный клуб не спасла даже 40-я шайба Александра Овечкина в этом сезоне. Помимо этого гола на счету капитана "Вашингтона" 7 бросков по воротам соперников. На льду он провел 22 минуты и 28 секунд.

У "Вашингтона" помимо Овечкина, отличившегося на 5-й минуте, шайбу забросил Джон Карлсон на 38-й. А в составе "Анахайма" шайбами отметились Адам Хенрик (27-я и 41-я минуты),Якоб Сильверберг (35, 55) и Кори Перри (44).

Александр Овечкин несмотря на поражение своего клуба отметил очередное рекордное достижение. Он стал четвертым в истории НХЛ игроком, который забрасывал 40 шайб в 10 сезонах. Рекорд лиги же на счету Уэйна Гретцки, который доходил до этой отметки 12 раз. Еще два канадца, Марсель Дионн и Марио Лемье, на уровне Овечкина - они по 10 раз забрасывали по 40 шайб за сезон.

Еще один россиянин в составе "Вашингтона" Евгений Кузнецов провел на льду 22 минуты и 1 секунду, сделал 1 бросок в створ. А защитник Дмитрий Орлов отыграл на льду 19 минут и 3 секунды.

"Вашингтон" второй раз в последних трех играх потерпел поражение. И с 71 очком идет пятым в турнирной таблице Востока. А у "Анахайма" 55 очков и 13 место в Западной конференции НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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