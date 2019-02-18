На гонке NASCAR в США столкнулись более 20 спорткаров

Массовая и невероятно зрелищная авария произошла в воскресенье, 17 февраля, на трассе гонки NASCAR Daytona-500 в штате Флорида США. Из-за ошибки одного из спортсменов единовременно столкнулись более 20 автомобилей.

Началось все со спорткаров "Тойота" и "Форд Мустанг", а дальше сработал так называемый "эффект домино". Из-за высокой скорости движения пилоты не успевали затормозить, а автомобили продолжали врезаться друг в друга, образуя настоящее железное месиво.

На кадрах с места инцидента видно, что спортсмены пытаются уйти от столкновения, но проскальзывают дальше и буквально летят по трассе в окружении огненных искр. Удивительно, но пострадавших в столь масштабной аварии нет совсем.

Согласно данным портала Usa Today, гонщики сами выбрались из спорткаров, а соревнование временно приостановили. Заезд возобновился лишь после того, как трек почистили от многочисленных обломков. Победителем Daytona-500 стал владелец "Тойоты" Дэнни Хэмлин.

Сайт kp.ru писал о том, что страшная авария произошла также в ноябре прошлого года на Гран-при "Формулы-3" в китайском Макао. Болид 17-летней немецкой гонщицы Софии Флёрш на огромной скорости задел одно из ограждений, взлетел в воздух и врезался в металлическую стену. Пострадали семь человек, в том числе сама девушка.