Родители растворили ребенка в кислоте

В американском городе Ларедо семейная пара растворила тело утонувшей трехлетней дочери в кислоте. Таким образом родители ребенка намеревались скрыть смерть девочки.

Трехлетняя Ребека утонула во время купания в ванной, оставшись без присмотра. Родители малышки - 37-летняя Моника Домингес и 32-летний Жерардо Завала-Лоредо захотели скрыть ее смерть. Они поместили тело девочки в ведро с кислотой и спрятали его в шкаф, передает Daily Star.

Тревогу забили сердобольные соседи, заметившие, что Ребека перестала появляться во дворе с братьями и сестрами. Пара воспитывала пятерых детей.

Полицейские нагрянули в дом к Монике и Жерардо. Во время обыска стражи порядка обнаружили страшное. Тело девочки не успело полностью раствориться и из ведра торчали конечности.

"Специалисты извлекли остатки разложившихся частей тела из ведра, которое и нашли в шкафу в родительской спальне", - поведал шеф полиции. Хотя родители и утверждают, что девочка скончалась по естественным причинам, судебная экспертиза должна установить, нет ли на ее теле следов травм.

Следователи подозревают, что она могла быть убита. "Мы ожидаем результаты судебно-медицинской экспертизы и свидетельства антрополога, чтобы определить, есть ли какие-либо травмы на теле ребенка, связанные с возможным убийством", - заявил окружной прокурор.

Остальные четверо детей семейства переданы органам опеки. Расследование жуткого инцидента продолжается. Родителей Ребеки ждет длительный тюремный срок.