2019-02-18T13:14:05+03:00
Спорт

Состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону 2019: Логинов и Гараничев едут в Минск

Турнир пройдет с 20 по 24 февраля в белорусской столице
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгений ГараничевЕвгений ГараничевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тренерский штаб сборной России по биатлону официально огласил состав команды на чемпионат Европы. Соревнования пройдут в Минске на этой неделе. И, по сути, турнир станет этапом подготовки к мартовскому чемпионату мира, который пройдет в шведском Эстерсунде.

В состав женской сборной России вошли Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт. У мужчин в Белоруссию отправятся Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Максим Цветков.

В тренерском штабе нашей команды значатся: Тренерский штаб: Анатолий Хованцев, Виталий Норицын, Леонид Гурьев, Артём Истомин, Андрей Падин, Дмитрий Рочев, Николай Загурский.

В программе европейского первенства - восемь гонок. Мужчины и женщины сразятся за победу в эстафетах, индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования.

Соревнования пройдут с 20 по 24 февраля в знаменитом минском центре "Раубичи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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