Минстрой собирается сократить сроки планового отключения горячей воды

В СМИ прошла отрадная новость. Сроки планового отключения горячей воды могут сократиться до трех дней — об этом заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Сейчас по коммунальным нормам во время летнего отключения разрешается обходиться без горячей две недели, правда в некоторых городах местные коммунальщики смогли сократить эти сроки. В Москве, например, укладываются в 10 дней, а иногда и быстрее.

По словам Чибиса, в прошлом году уже проводился эксперимент, который показал, что современные «умные технологии» позволяют уложиться даже в три дня. Причем это не потребовало миллиардных инвестиций. В сокращении сроков заинтересованы и сами коммунальщики — они ведь все эти дни недополучают выручку за горячую воду.

Насколько это реально? Мнения разделились. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская считает, что вполне реально, но не во всех регионах — все зависит от состояния теплосетей. А исполнительный директор общественной организации «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева убеждена, что такое сокращение маловероятно - именно из-за износа сетей и источников теплоснабжения.

Воду отключают для проверки труб горячего отопления и других систем перед предстоящим отопительным сезоном.