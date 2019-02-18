2019-02-18T14:30:04+03:00
Общество

В Москве открылся шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен»

В 17-й раз турнир пройдет 18-28 февраля в гостинице «Космос»
Антон БАЛУЕВ
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Фестиваль организовали Аэрофлот, Российская шахматная федерация и Ассоциация шахматных федераций. Он разделен по рейтингу участников на три секции А, В и С. Шахматисты каждой из них сыграют по швейцарской системе в 9 туров. Наибольший интерес вызывает группа «А», где принимают участие игроки с рейтингом 2550 и выше. Это международные гроссмейстеры, среди которых могут быть потенциальные претенденты на звание чемпиона мира.

В этом году в стартовом списке турнира А - победитель «Аэрофлот Опен 2017» россиянин Владимир Федосеев, китайские шахматисты Вэй И и Ван Хао, победитель «Аэрофлот Опен 2018» Владислав Ковалев из Белорусии, экс-чемпион Европы по блицу Рауф Мамедов из Азербайджана, экс-чемпион Европы россиянин Эрнесто Инаркиев и другие известные гроссмейстеры. Всего в этой секции за путевку на супертурнир в Дортмунд, который состоится в июле 2019 года, будут бороться более 90 шахматистов из 21 страны.

Призовой фонд турнира составляет 120 тыс. евро. На турнире будут вручены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров (всего на сумму 2500 евро). Каждый участник может получить только один (наивысший) приз.

«Аэрофлот Опен» считается самым представительным открытым шахматным турниром в мире. В 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству гроссмейстеров. В нем участвовали такие звезды шахмат, как Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук, Левон Аронян, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Хикару Накамура, Петр Свидлер, Борис Гельфанд и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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