Авиакомпания «Победа» изменила габариты бесплатной ручной клади

Отечественный лоукостер «Победа» известен своими строгими требованиями к провозу ручной клади. Причем правила меняются так часто, что пассажиры зачастую просто не поспевают отследить их. Очередные вступили в силу 18 февраля.

Теперь пассажир может взять в салон одно место ручной клади весом не более 10 кг и габаритами не более 36х30х4 см. Это, примерно, как толстая папка или сумка для небольшого ноутбука. Помимо нее пассажир может провести еще одну вещь определенного типа: дамскую сумку или портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, букет цветов, лекарства и питание для ребенка в полете, детскую люльку, костыли или трость. А также товары из магазинов Duty free габаритами не более 10х10х5 см.

Согласно распоряжению Минтранса от 2017 года, есть четкий перечень вещей, которые пассажир имеет право бесплатно перевозить на борту. До настоящего момента «Победа» эти требования не соблюдала.

И все же, те, кому новые условия «Победы» не нравятся, смогут летать по старым, как раньше. А именно – перевозить любую ручную кладь, любого веса и количества. Главное, чтобы суммарно не превышала габаритов 36×30×27 см. Перед зоной регистрации на рейс у стоек «Победы» стоят специальные железные ящики – калибраторы. Нужно чтобы ручная кладь поместилась в них так, чтобы крышку сверху можно было захлопнуть. В противном случае – придется сдавать в багаж, а это уже за дополнительные деньги.

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Казалось, отшумели скандалы, связанные с введением безбагажных тарифов и новыми правилами провоза ручной клади в самолетах. Но только что по соцсетям прокатилась волна перепостов и возмущений: мол, "Аэрофлот" втрое урезал список вещей, которые можно взять на борт бесплатно, и даже мобильники из него исключил!

Давайте разберемся, кто и что урезал. А главное - что могут брать на борт российские пассажиры и какой сейчас допустим размер и вес ручной клади в самолете (подробности)