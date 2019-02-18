2019-02-18T14:48:48+03:00
Экономика

В США создали очередную легенду про Россию: признаком благосостояния назвали возможность купить лимон

Журналисты упустили, что в Москве покупают их по одной штучке не из-за дороговизны, а потому что много не нужно
Михаил ЗУБОВ
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Оказывается, с тех самых дионисовых пор у нас пьют много водки, а самые богатые закусывают ее лимономОказывается, с тех самых дионисовых пор у нас пьют много водки, а самые богатые закусывают ее лимономФото: Леонид ВАЛЕЕВ
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В США создали очередную легенду про Россию. Теперь у нас признаком благосостояния является материальная возможность купить лимон. К такому выводу пришли на Пятой авеню Нью-Йорка, где располагается редакция казалось бы серьезного журнала Forbes.

Журналистка Лиззи Сакс пишет: «В России и Юго-Восточной Азии лимоны используют, чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление». По ее словам, в нашей стране еще со времен, когда поклонялись Дионису, свежие фрукты были символом статуса. Особенно — лимоны, которые в России не растут.

Вот такое глубокое проникновение в нашу историю и русскую душу. Оказывается, с тех самых дионисовых пор у нас пьют много водки, а самые богатые закусывают ее лимоном.

Погружение в финансовую составляющую вопроса оказалось гораздо более поверхностным для экономического журнала. Журналистка как-то упустила, что в Москве лимоны стоят от 80 до 200 рублей за килограмм, а покупают их по одной штучке не из-за дороговизны, а потому что много не нужно.

Еще одно умозаключение Лиззи Сакс сделала из общения с Гарольдом Эдвардсом, представителем компании Limoneira, которая поставляет лимоны в Россию. Предприниматель сказал, что россияне потребляют больше цитрусовых на душу населения, чем жители многих других стран. Горе экономистка сделала вывод: мы готовы себе в самом последнем отказать, лишь бы купить лимон.

Для Лиззи и ее читателей было бы полезно знать, что на самом деле лимонам у нас действительно поклонялись, но не во времена древнегреческой цивилизации, а всего четверть века назад. Тогда лимоном назывался миллион рублей. И ему даже была посвящена известная песня группы «Дюна» - «Страна Лимония».

ИСТОЧНИК KP.RU

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