Иван Ургант: «У меня есть приглашения из НБА. Но раздавать хот-доги в Миннесоте мне кажется менее привлекательным, чем вести программу на Первом канале»

У знаменитого баскетбольного тренера Владимира Гомельского появилась своя программа на «Gomelsky On Air». А первым ее гостем стал Иван Ургант - культовый ведущий Первого канала оказался большим фанатом игры с мячом.

- Какое у тебя амплуа на площадке? Разыгрывающий? Атакующий защитник? Или ты - центровой?

- У меня было ампула «заигрывающийся». Игрок, который забывает, что есть кто-то еще. Первые девять лет я вообще играл в баскетбол без мяча. А когда появился мяч, он очень занизил мою статистику.

- Ты имеешь ввиду процент попадания?

- Процент попадания, процент владения, коэффициент «плюс-минус». Как только появился мяч, все эти показатели пошли у меня вниз. Хорошо, что на 11-м году тренировок добавилось кольцо. Но буквально через несколько часов стало понятно, что никакого смысла в нем для меня нет. Моя задача была попасть мячом в стену и поймать отскок от стены.

- Стена была ровная или ребристая?

- Ребристая. Как и все в Петербурге.

- Твоя любимая команда?

- Болею я за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», она меня буквально вернула в баскетбол. Несколько раз я был на Олимпиадах, и я могу признаться, что в тот момент, когда вся страна смотрела великий волейбольный матч Россия - Бразилия, мы сидели на баскетболе, и наша сборная между прочим выиграла 3-е место.

ЛеБрон ДжеймсФото: REUTERS

- Какие исторические игры ты видел?

- Единственная историческая игра, на которой я присутствовал, была та, когда папа проиграл в карты машину.

- С точки зрения Ивана Урганта кто сейчас лучший баскетболист в мире?

- В мире - Владимир Путин. В НБА - наверное, ЛеБрон Джеймс. По степени влияния на команду, он первый игрок в мире. Я все жду, когда он купит свой клуб, и станет первым играющим хозяином команды. Следующий этап - когда с ним на площадку выйдет играть его сын, а потом - и его внук. Я все время интересуюсь, как он в таком возрасте умудряется находится в такой неприятной для меня физической форме. И мне кажется, что он может побить рекорд и по возрасту. Ног мне не с кем это обсудить. Даже в программе «Вечерний Ургант» существует некое футбольное лобби, а я чувствую себя в гордом одиночестве. Мне даже не с кем обсудить перейдет ли Энтони Дэвидс в «Лос-Анджелес Лэйкерс»! С кем мне об этом поговорить? Я подхожу к Екатерине Стриженовой, она мне говорит «Отойди!». Я подхожу к Елене Малышевой - она мне протягивает пилюли.

- Кто из гостей твоей программы увлечен баскетболом?

- Рэпер L'One. Мы с ним познакомились на Матче звезд НБА в Новом Орлеане, куда и он и я прилетели специально. Все.

- А как же Лев Валерьянович Лещенко? А Слава Добрынин, который болеет за «Лос-Анджелес Лэйкерс»?

- Я не верю! Не может человек, который болеет за «Лос-Анджелес Лэйкерс», написать песню «Прощай, со всех вокзалов поезда». Не может!

Энтони ДэвидсФото: REUTERS

- Ты смотрел фильм «Движение вверх»? Какое ощущение от баскетбола там?

- Мощнейшее. Я убежден, что фильм «Движение вверх», он в меньшей степени про баскетбол, а в большей - про всех нас. Мне любопытно было его смотреть, потому что однажды я сидел в ложен на баскетболе на Олимпиаде в Пекине, и ко мне подошел высокий седовласый человек, и сказал: «Иван, мне хотелось с вами познакомится, меня тоже зовут Иван». Это был Иван Едешко.

- Как ты относишься к театру?

- Мне не хватает спектакля про баскетбол. Помните, знаменитая Баскетбольная театральная школа Товстоногова? Так называемая БДТ? Когда Кирилл Лавров с передачи Ефима Копеляна ставил сверху через Олега Ефремова! Какой это был спектакль, когда сборная «Современника» играла против БДТ! Мне этого не хватает. А сцена же тоже деревянная, поставьте два кольца! Сколько можно играть в одну корзину? Выйдете в трусах на сцену, наконец! Современная драматургия часто подразумевает выход вообще без трусов на сцену, а меня это отталкивает.

- Ты состав своей команды в своей программе определяешь сам?

- Да, я тут выступаю и как главный тренер и как генеральный менеджер, хотя владельцы у команды другие. У меня есть тренерский штаб, у меня есть очень хорошая группа врачей, массажистов, травматолог замечательный. Очень хорошая группа игроков, мы их стараемся ротировать, есть звезды, есть ветераны. Все как в баскетболе.

- Как ты выдерживаешь этот график, когда нужно пять дней в неделю делать программу? Тем более, что не так часто занимаешься самим баскетболом?

- Если я буду больше заниматься баскетболом, он меня затянет полностью.

- Переходи в профессионалы.

- А мне уже поступают предложения из разных клубов НБА. Но раздавать хот-доги в Миннесоте мне кажется менее привлекательным, чем вести программу на Первом канале.

- Тебе хватает время на своих детей?

- Никогда детям не хватает того времени, которого ты с ним проводишь. Не было такого никогда, чтобы мои дочери посмотрели на меня и сказали: «Все, достаточно папа, хватит, иди». Чем старше они становятся, тем меньше я им становлюсь интересен, потом они начнут меня стеснятся, потом начнут презирать, потом мы встретимся у нотариуса и я буду пытаться сохранить у себя хоть что-то. Но пока они юные и и неискушенные, мы горячо людим друг друга. А если вы любите детей и баскетбол, и вы раздражены своим ребенком, то когда смотрите на него, представьте себе лицо Чарльза Баркли.

- Твое пожелание любителям баскетбола?

- Пореже играйте в баскетбол пьяными. Но это уже случай из жизни.