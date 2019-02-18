Режиссер фильма "Дурак" Юрий Быков закатил истерику

Режиссер Юрий Быков устроил себе публичную порку. Поводом к обструкции и прилюдной истерике стал провал фильма "Завод".

Юрий Быков признался, что ему стыдно за новый фильм "Завод", провалившийся в прокате. "Это точно не результат «народного фильма» и уж точно не результат «народного режиссера». При всех реверансах в сторону зрителя, при всех визуальных изысках и экшн-ловушках, зритель, в которого метила картина, просто не пошел ее смотреть. И дело не в росписи и рекламе. Залы были пустые. Почему?", - задался вопросом Быков на своей странице в Facebook.

И сам же дает ответ, допустив, что фильм просто плохой. "Какие бы смыслы не были заложены в фильме, - это априори не тонко... Режиссер Быков, как всегда, стал примером отсутствия стержня и ума, по крайней мере стратегического. Втянул огромное количество людей в авантюру, которая была обречена, поскольку не имела четко выраженного ориентира ни по бизнесу, ни по творческому посылу. Трусость - опора недальновидности. Так держать, Юрбан! До встречи в сумасшедшем доме!", - занимался самобичеванием режиссер.

Новый фильм Юрия Быкова "Завод" вышел в прокат в начале февраля.Группа рабочих захватывает в заложники местного олигарха, чтобы потребовать долги по зарплате

Также он заявил, что если бы сейчас были 90-е, а его продюсерами оказались бы бандиты, то ему бы не поздоровилось: "Я думаю, мне бы оторвали ... и, разделив, эти прелести на части по количеству кинотеатров, где провалился фильм, разослали бы им на память с подписью: «Это не бизнес»".

Истерику у Быкова вызывает и тот факт, что "теперь снимать полнометражное кино придется почти за ноль". В заключение он извинился перед коллегами по съемке: "Делать вид, что все в порядке, нет сил. Не в порядке. И виноват в этом я".

yury_bykov Юрий Быков не первый раз устраивает себе публичную порку

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Юрий Быков устраивает себе публичную порку. Не так давно он признался, что испытывает серьезную депрессию. "Наверное, дело в тотальном одиночестве. Все правильно, я это заслужил. Одиночество не дает мне снять напряжение и постоянно гнетет меня...", - пожаловался режиссер.

Быков утверждает, что многие окружающие его люди давно разбежались из-за присущего ему эгоизма и глупости. Причиной этому стало то, что режиссер, по его словам, забывал друзей, обманывал женщин и предавал коллег по работе. "Я не знаю к чему приведет мое теперешнее состояние, но, может, кому-то будет полезным понаблюдать, что происходит с человеком, который всю жизнь врет и думает только о себе", - заключил Быков.