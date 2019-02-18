Режиссер фильма "Дурак" Юрий Быков закатил истерику
Режиссер Юрий Быков устроил себе публичную порку. Поводом к обструкции и прилюдной истерике стал провал фильма "Завод".
Юрий Быков признался, что ему стыдно за новый фильм "Завод", провалившийся в прокате. "Это точно не результат «народного фильма» и уж точно не результат «народного режиссера». При всех реверансах в сторону зрителя, при всех визуальных изысках и экшн-ловушках, зритель, в которого метила картина, просто не пошел ее смотреть. И дело не в росписи и рекламе. Залы были пустые. Почему?", - задался вопросом Быков на своей странице в Facebook.
И сам же дает ответ, допустив, что фильм просто плохой. "Какие бы смыслы не были заложены в фильме, - это априори не тонко... Режиссер Быков, как всегда, стал примером отсутствия стержня и ума, по крайней мере стратегического. Втянул огромное количество людей в авантюру, которая была обречена, поскольку не имела четко выраженного ориентира ни по бизнесу, ни по творческому посылу. Трусость - опора недальновидности. Так держать, Юрбан! До встречи в сумасшедшем доме!", - занимался самобичеванием режиссер.
Новый фильм Юрия Быкова "Завод" вышел в прокат в начале февраля.Группа рабочих захватывает в заложники местного олигарха, чтобы потребовать долги по зарплате
Также он заявил, что если бы сейчас были 90-е, а его продюсерами оказались бы бандиты, то ему бы не поздоровилось: "Я думаю, мне бы оторвали ... и, разделив, эти прелести на части по количеству кинотеатров, где провалился фильм, разослали бы им на память с подписью: «Это не бизнес»".
Истерику у Быкова вызывает и тот факт, что "теперь снимать полнометражное кино придется почти за ноль". В заключение он извинился перед коллегами по съемке: "Делать вид, что все в порядке, нет сил. Не в порядке. И виноват в этом я".
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Юрий Быков устраивает себе публичную порку. Не так давно он признался, что испытывает серьезную депрессию. "Наверное, дело в тотальном одиночестве. Все правильно, я это заслужил. Одиночество не дает мне снять напряжение и постоянно гнетет меня...", - пожаловался режиссер.
Быков утверждает, что многие окружающие его люди давно разбежались из-за присущего ему эгоизма и глупости. Причиной этому стало то, что режиссер, по его словам, забывал друзей, обманывал женщин и предавал коллег по работе. "Я не знаю к чему приведет мое теперешнее состояние, но, может, кому-то будет полезным понаблюдать, что происходит с человеком, который всю жизнь врет и думает только о себе", - заключил Быков.
ИСТОЧНИК KP.RU