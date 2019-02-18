2019-02-18T16:15:15+03:00
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Борцу смех к лицу

Нас ждет первая игра нового сезона КВН, фаворитом которой будет опытная команда "Борцы"
Глеб ГУБАРЕВ
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Александр Масляков приглашает зрителей на старт очередного сезона в Высшей лиге.Александр Масляков приглашает зрителей на старт очередного сезона в Высшей лиге.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Казалось, еще совсем недавно поклонники КВН ломали копья вокруг яркого финала прошлого сезона: в нем, напомним, вместе с одержавшей победу по очкам "Вяткой" чемпионами благодаря решению жюри стали девушки из команды "Раисы". Насколько справедливым было это решение, говорить сейчас бессмысленно, ведь буквально на днях стартует новый сезон, в котором наверняка тоже будут кипеть нешуточные страсти.

В первой игре 1/8 финала Высшей лиги сразятся пять команд - «Борцы. Северный десант» (Сургут), «Актеры» (Санкт-Петербург), «Селивановы» (Ульяновск), «G-Drive» (ее участники представляют сразу несколько городов) и «Планета Сочи». Команды проверят свои силы на трех этапах - приветствие, биатлон, музыкальный конкурс. Что касается фаворита, то на общем фоне явно выделяются опытные "Борцы", участвовавшие в вышеупомянутом финале предыдущего сезона.

Первый канал, КВН, Высшая лига.

24 февраля, 22.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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