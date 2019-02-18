2019-02-18T16:19:06+03:00
Телевизор

Баскетбольное кольцо - боевое украшение

Главным телевизионным подарком ко Дню защитника станет премьера знаменитого фильма "Движение вверх"
Глеб ГУБАРЕВ
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Советские баскетболисты из фильма «Движение вверх» пленили зрителей всей страны. Фото: Кадр из фильмаСоветские баскетболисты из фильма «Движение вверх» пленили зрителей всей страны. Фото: Кадр из фильма
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На ТВ в этот день принято бомбардировать аудиторию продукцией военной направленности - фильмы, концерты, сериалы, в которых в центре внимания всегда люди в погонах и при оружии. Но на этот раз главный подарок будет нестандарным, а если точнее, спортивным. Нас ждет телепремьера нашумевшей картины "Движение вверх" (Россия 1, 20.25) - самой кассовой в российской истории, повествующей о победе советских баскетболистов на Олимпиаде-1972. Баскетболисты, конечно, не солдаты, но и они на олимпийском паркете защищали честь страны, поэтому их появление на экране 23 февраля выглядит вполне уместно.

Что касается более привычного контента, то о нем, разумеется, никто не забыл. Фильм "Танки" (Первый, 21.20) - еще одна телепремьера, которая перенесет нас в начало войны, когда отечественные конструкторы начали разрабатывать ставший впоследствии знаменитым танк Т-34. Также зрителей ждут классические ленты о военных - "Офицеры" (Первый, 10.10), "Солдат Иван Бровкин" (ТВЦ. 08.55), "А зори здесь тихие..." (Первый, 07.50), "Небесный тихоход" ("Культура", 15.45), "9 рота" (Первый, 16.35), "Белое солнце пустыни" (НТВ, 13.00) и многие другие. И, конечно, на десерт подадут традиционный концерт ко Дню защитника отечества (Первый, 19.10).

ИСТОЧНИК KP.RU

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