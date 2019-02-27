Полный Хаус! Известные телеведущие тают на глазах

Если раньше их суммарный вес был более четверти тонны на двоих, то теперь они весят значительно меньше. Это преображение происходит на глазах миллионов зрителей программы «Доктор И», ведущим которой является Кирилл Радциг. И дело здесь вовсе не в тяжелых условиях работы или нерегулярном питании. Известные телеведущие раскрыли секреты своего преображению в интервью нашему изданию.

«Времена, когда лишний вес являлся гордостью его обладателя и говорил о достатке и легкой жизни давно прошли. И ожирение всеми врачами мира сегодня практически признано болезнью. Поэтому имея в активе лишние полцентнера, я забил тревогу. Целых 138 килограммов счастья почему-то не радовали ни супругу, ни моих детей», - признался Дмитрий Хаустов.

Он посетовал на то, что несколько лет ведёт борьбу с избыточным весом, но победа в этом сражении долгое время была не на его стороне.

«Когда появляются несколько лишних кило, говоришь себе: ладно, еще ничего, как пришли, так и уйдут. Но вес почему-то не снижается, а стрелка на весах уверенно ползет вверх как показания спидометра машины на хорошей трассе. И в какой-то момент ты понимаешь: пора давить на тормоз, но педаль просто проваливается в пол. И становится страшно. Самое неприятное в этом, что висящие лишним грузом килограммы стремятся раздавить тебя: самочувствие перестает быть хорошим, и даже небольшая пробежка стремительно отдается бешеным пульсом в голове», - рассказал телеведущий.

Когда руки уже опустились, Дмитрий и увидел необычный эксперимент, на который отважился его приятель, ведущий телевизионной программы «Доктор И», тоже не отличавшийся особой стройностью. Кирилл Радциг, беседующий в эфире с автором новой методики похудания нутрициологом Кенаном Мандрой неожиданно для всех принял вызов гостя проверить на себе метод Неинвазивной липосакции и средиземноморского питания и пройти курс диеты под пристальным наблюдением телекамер.

Кирилл Радциг, ведущий программы «Доктор И», и Кенан Мандра, основатель метода «Неинвазивная липосакция», нутрициолог компании «International Health» («Интернешнл Хелф»)

«Я не первый год работаю на телевидении и хорошо знаю, что порой авторы программ для повышения популярности могут прибегать к некоторым уловкам. Однако мой скепсис пошел на убыль, когда беспристрастные весы в студии показали, что всего за две недели масса Кирилла уменьшилась на 10 килограммов, и следующие 2 недели среднеземноморской диеты зафиксировали его результат. Затем Кирилл сделал двухнедельный перерыв, следуя рекомендациям нутрициолога Кенана Мандры по средиземноморскому питанию, и в ходе второго курса похудел еще на 5 килограммов, причём объем талии уменьшился почти на 15 сантиметров», - рассказал Дмитрий Хаустов.

Имея журналистскую жилку, он решил провести свое «расследование» и лично удостовериться, что это не рекламный трюк. Договорился об участии в программе, пришел в студию, взвесился и измерил объем талии прямо перед телекамерами.

«Уже с первых дней курса я стал терять по килограмму в день. Ощущения невероятные: ведь уже после первого курса я похудел на 12 килограммов, а в объеме уменьшился на 15 сантиметров. Так что «расследование» провалилось, и в коробке фокусника не оказалось второго дна», - рассказал Дмитрий, описывая свой опыт.

Дмитрий Хаустов, телеведущий, журналист

Сейчас его цель – похудеть минимум на 40 килограммов, а, может быть, и на все 50 за 2-3 месяца. А для желающих видеть каждый шаг более подробно, Дмитрий регулярно публикует в соцсетях (профиль в FB) отчеты о своих достижениях и делится секретами системы питания.

«Конечно, с одной стороны, чтобы выставлять напоказ личную жизнь и свое тело нужно было перешагнуть некую условную планку. С другой, я отчетливо понимал, что ежедневный онлайн репортаж поможет мне укорениться в вере в себя и подарить надежду своим товарищам по «весовой категории». Поверьте, всё только в ваших руках! И форма зависит от содержания и образа ваших мыслей», - уверен телеведущий.

Своими впечатлениями от курса этой диеты поделился и «русский доктор Хаус».

«Чтобы не погрузиться в хаос диет главное выбрать правильную методику. Да и как телеведущему мне было интересно испытать на себе, то, чего я советую моим зрителям. Эксперимент удался. Я не испытывал ни голода, ни упадка сил. В течение всего курса я работал, а соблюдать режим питания было совершенно нетрудно. Меня вполне устраивает, что главный прием пищи при этом методе приходится на вечер. Признайтесь, ведь многие из нас привыкли поесть на ужин бифштекс и салат», - рассказал Кирилл Радциг (профиль в FB) . Ведущий популярной телепередачи похудел на 15 килограммов с помощью революционного метода похудения, давно проверенным голливудскими звездами, такими как Моника Беллуччи и Дженнифер Энистон. То, что диета действительно работает, доказала и президент Хорватии Колинда Грабар Китарович, похудевшая на 12 килограммов.

Президент Хорватии Колинда Грабар Китарович

Речь идет о специальной программе, называемой «Неинвазивная липосакция» или «Липосакционная диета», с помощью которой можно сбросить до одной десятой части от первоначального веса всего за 14 дней.

Президент Хорватии Колинда Грабар Китарович, и Кенан Мандра, основатель метода «Неинвазивная липосакция», нутрициолог компании «International Health» («Интернешнл Хелф»)

«Метод разработан в немецкой Компании International Health, а автор курса, нутрициолог Кенан Мандра, испытавший его прежде всего на себе, похудел на 40 килограммов всего за два месяца.

Кенан Мандра, основатель метода «Неинвазивная липосакция», нутрициолог компании «International Health» («Интернешнл Хелф»)

Именно его пример и вдохновил меня на этот небольшой подвиг перед самим собой», - продолжил главный «Доктор И».

Он развеял опасения о возможном вреде такого рода диеты. Ведь секрет неинвазивной липосакции не в резком ограничении потребностей организма и увеличении нагрузок. Она основана на способности тела получать энергию из различных источников, в том числе и из собственных жиров.

По словам самого автора методики, неинвазивная липосакция – это диетотерапевтический курс похудения, работающий на основе метаболического превращения жиров в энергию.

«С помощью аминокислот мы можем заставить тело питаться собственными жировыми запасами, а с помощью диетических растительных волокон обеспечиваем ощущение сытости. Метод безопасен для здоровья и весьма эффективен. Он вобрал в себя все самые современные знания в области здорового питания и диетологии», заверил господин Мандра.

Подробности этой методики похудения можно получить в недавно открывшемся в Москве консультационном центре, на сайте www.LipoDIET.ru или по телефону бесплатных консультаций: 8-800-333-41-15.

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