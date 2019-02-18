2019-02-18T18:11:15+03:00
Общество

Идеи, деньги и любовь вы можете вложить в Гиперборею

В прошлом году «Комсомольская правда» открыла для наших читателей удивительную страну – загадочную Гиперборею, расположенную когда-то на Кольском полуострове. По мнению исследователей её погубил последний ледниковый период – более 12 тысяч лет назад
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovN
Поделиться:
Комментарии: comments1
Журналист КП Николай Варсегов, изучая древние развалины Гипербореи, уверен, что этот край и столицу его - Ковдор ждет великое будущее: экономическое и культурное, благодаря принятой программе опережающего развития.Журналист КП Николай Варсегов, изучая древние развалины Гипербореи, уверен, что этот край и столицу его - Ковдор ждет великое будущее: экономическое и культурное, благодаря принятой программе опережающего развития.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Но впечатляющие находки от бывших архитектурных сооружений Гипербореи все более будоражат ученых и общественность. То и дело на этой местности происходят явления, наукой необъяснимые. Еще в 1922 году ОГПУ, встревоженное здешними антинаучными событиями, направило сюда экспедицию, чтобы постичь природу потусторонних сил, чудящих на пространствах Гипербореи. Но тайны так и остались тайнами, а со временем они только множатся. Об этих тайнах читайте здесь: https://www.kp.kg/daily/26874/3917232/, https://www.kp.ru/daily/26878.4/3921203/

Столицей Гипербореи признан современный город Ковдор – построенный по месту добычи железных руд, апатитов и циркония. Добычей же занимается компания «ЕвроХим». Здесь все - от простых жителей Ковдора до руководителей района и компании - очень серьезно и уважительно относятся к древней гиперборейской истории. Рады помочь исследователям, изучающим Гиперборею.

А на днях и руководство области в лице мурманского губернатора Марины Ковтун обратило пристальное внимание на этот район - в интересах не только доледникового прошлого, но и большого будущего.

Губернатор Марина Ковтун, генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев и глава Ковдорского района Сергей Сомов пришли к соглашению придать Ковдору статус Территории с опережающим социально-экономическим развитием.

Это значит, что в Ковдоре воплотятся в жизнь разные экономические проекты, включая самые смелые, но толковые. А хозяева тех проектов получат налоговые льготы и всяческую поддержку от области, района и «ЕвроХима». Если у вас есть идея, условно говоря, выращивать ананасы на севере, и вы знаете как это можно, отправляйте свой проект на сайт администрации Ковдорского района.

А кто хотел бы вложить деньги сюда в льготное производство, тому следует изучить ковдорскую экономику.

У журналистов, писателей, исследователей тоже свой интерес к этому соглашению. Чем более бурной и комфортной станет в Ковдоре жизнь, тем больше возможностей путешествовать по нехоженым дебрям Гипербореи. Находить здесь новые артефакты, погружаться в новые тайны.

Хочется думать, что и публикации в «Комсомольской правде» сыграли немалую роль в привлечении все нарастающего внимания к столице гипербореи – Ковдору.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Николай ВАРСЕГОВ

 
Читайте также
Людмила Полянова: Если школьник не станет гражданином, ему все равно — помогали татары захватывать Крым или освобождать его от немцев!
Психоаналитик, директор центра психологической поддержки «Личность» прокомментировала «КП» скандал с учебником истории в Крыму
В селе Самарской области частник выкупил здание школы, почту и медпункт "выселяют" в никуда
Новый собственник постановил: убрать жизненно важные учреждения из аварийного здания. Теперь жителям умирающего села даже негде будет заплатить коммуналку и купить продукты
Новости 24
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд
Основатель фонда Baring Vostok помещен в «Матросскую тишину»
МИД РФ: блокировка акантов RT - давления на неугодные Вашингтону СМИ
МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле
Санкт-Петербург стал самым популярным местом отдыха на 23 февраля
Завершился первый этап студенческой Олимпиады Open Doors
Страны ЕС достигли политического консенсуса по новым санкциям против России
Новак: Построено уже 700 километров «Северного потока - 2»
Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест
Эрдоган: Турция не поддастся на дешевые доводы и продолжит операцию в Сирии
Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%
В России задержано рыболовецкое судно из Южной Кореи
Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией
СК РФ напомнил о профессиональной этике журналиста
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до -16 градусов в ночь на 23 февраля
Российские ученые разработали механическую руку, способную поднимать мелкие предметы
Китай получит новые ракеты С-400 взамен попавших в шторм
УПЦ призвала ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на Украине
Косачев: образцовая русофобия министра обороны Британии может повредить его ментальному здоровью
Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года
Союз журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook
Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4
19 февраля Луна максимально подойдет к Земле
Лавров: США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках