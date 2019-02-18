Идеи, деньги и любовь вы можете вложить в Гиперборею

Но впечатляющие находки от бывших архитектурных сооружений Гипербореи все более будоражат ученых и общественность. То и дело на этой местности происходят явления, наукой необъяснимые. Еще в 1922 году ОГПУ, встревоженное здешними антинаучными событиями, направило сюда экспедицию, чтобы постичь природу потусторонних сил, чудящих на пространствах Гипербореи. Но тайны так и остались тайнами, а со временем они только множатся. Об этих тайнах читайте здесь: https://www.kp.kg/daily/26874/3917232/, https://www.kp.ru/daily/26878.4/3921203/

Столицей Гипербореи признан современный город Ковдор – построенный по месту добычи железных руд, апатитов и циркония. Добычей же занимается компания «ЕвроХим». Здесь все - от простых жителей Ковдора до руководителей района и компании - очень серьезно и уважительно относятся к древней гиперборейской истории. Рады помочь исследователям, изучающим Гиперборею.

А на днях и руководство области в лице мурманского губернатора Марины Ковтун обратило пристальное внимание на этот район - в интересах не только доледникового прошлого, но и большого будущего.

Губернатор Марина Ковтун, генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев и глава Ковдорского района Сергей Сомов пришли к соглашению придать Ковдору статус Территории с опережающим социально-экономическим развитием.

Это значит, что в Ковдоре воплотятся в жизнь разные экономические проекты, включая самые смелые, но толковые. А хозяева тех проектов получат налоговые льготы и всяческую поддержку от области, района и «ЕвроХима». Если у вас есть идея, условно говоря, выращивать ананасы на севере, и вы знаете как это можно, отправляйте свой проект на сайт администрации Ковдорского района.

А кто хотел бы вложить деньги сюда в льготное производство, тому следует изучить ковдорскую экономику.

У журналистов, писателей, исследователей тоже свой интерес к этому соглашению. Чем более бурной и комфортной станет в Ковдоре жизнь, тем больше возможностей путешествовать по нехоженым дебрям Гипербореи. Находить здесь новые артефакты, погружаться в новые тайны.

Хочется думать, что и публикации в «Комсомольской правде» сыграли немалую роль в привлечении все нарастающего внимания к столице гипербореи – Ковдору.