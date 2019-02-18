Кубок России по фигурному катанию: Борьба добра с добром

Пролог

Сейчас Евгении Медведевой - 19 лет. И ее карьера - это сюжет для фильма. Три года назад, в 16 лет она чемпионка мира. И признанный лидер женского фигурного катания. Ей нет равных. На нее сыпятся титулы и комплименты. Она становится любимицей публики, символом нации, ее 17 летнюю выставляют представлять интересы всей сборной России перед корейской Олимпиадой на судилище МОК. Она главный претендент на золото Игр... Но в конце 2017 года Евгения снимается с финала Гран-при из-за тяжелейшей травмы. И находит силы восстановиться. И в Пхенчхане она выступает с мировым рекордом... Казалось бы титры? Нет, великолепная, и 15-ти летняя тогда Алина Загитова катается еще лучше и получает олимпийское золото. Алина, как и Женя - воспитанница тренера Этери Тутберидзе. Драматичный, но яркий был бы финал. Если бы участницы этой истории не были тинейджерами. А так все ждали второй части.

Второй акт

Это заметили все - и Алина и Евгения после финала Олимпиады вели себя, в хорошем смысле слова, по-мужски. Кадр, где Этери Тутберидзе обнимает Женю и Алину - один из символов Игр. Спасибо девочкам, они обошлись без обид и дрязг до сегодняшнего дня, и, хочется верить, не сломаются и дальше. Совсем недавно появилось фото, на котором Женя фотографирует Алину.

Но их спортивные пути разошлись. Как отмечают специалисты, перестройка организма спортсменок при переходе из подростков во взрослость сложный этап. Алина потеряла стабильность - все видят ее невероятный уровень, но после Олимпиады Загитова не выиграла ни одного турнира. Наверняка это временные трудности, но они налицо.

Алина Загитова после олимпийских игр в Пхенчхане не выиграла ни одного крупного турнира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Среди прочих он наставник действующего короля фигурного катания японца Юдзуру Ханю (двукратный олимпийский чемпион).

Медведева ушла без скандала, но в сухости расставания витали невысказанные обиды и внутренние переживания. Женя залечивала травмы и собиралась вернуться осенью минувшего года в новом виде, и снова в хорошей форме. Все ожидали соперничества Загитовой и Медведевой на новом уровне. Не получилось. Вот результаты Евгении. Второе место на канадском турнире, потом третье место на канадском Гран-при и четвертое на гран-при Франции. В финал Гран-при Евгения не попала. Место на чемпионате Европы Евгения могла получить на чемпионате России в Саранске. Но увы, провальное выступление позволило Жене стать лишь седьмой и тренерский совет вполне ожидаемо не включил ее в заявку сборной России на чемпионат Европы.

Развязка

Конец? Евгения Медведева - настоящий, проверенный боец. И у нее до сих пор есть шанс попасть на чемпионат мира по фигурному катанию (он пройдет в Японии с 18 по 24 марта). Шанс последний. Шанс призрачный. Но не было ни малейшего сомнения, что Евгения попытается им воспользоваться.

В эти дни в Великом Новгороде проходит Кубок России по фигурному катанию (18-23 февраля). Этот турнир, к сожалению, интересен в основном специалистам, это смотр молодежи, резервистов. При необходимости - дополнительный старт для сложившихся спортсменов. Но в этом году перед чемпионатом мира карты в женском одиночном катании так причудливо перемешались, что Великий Новгород станет ареной для настоящей битвы. Именно по итогам этого турнира, который пройдет в маленьком, всего на 1000 мест ледовом дворце, куда и билеты-то до этого года не продавали, определится состав сборной России на ЧМ в Японии.

С одной путевкой на чемпионат мира все понятно - Алина Загитова, олимпийская чемпионка, серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала Гран-при. Ее кандидатура не обсуждается.

Вторую путевку по результатам осени должна была бы получить Елизавета Туктамышева, воспитанница Алексея Мишина. Но из-за воспаления легких Елизавета пропустила чемпионат России, а ее выступление на недавнем турнире в Словении оказалось довольно слабым. А тут еще и великолепная форма Софьи Самодуровой, еще одной подопечной Мишина. Софья выиграла чемпионат Европы, и значит по всем законом должна представлять страну на ЧМ. Скорее всего вторая путевка за ней.

Чемпионка Европы Софья Самодурова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оставшееся одно единственное место - и будет призом Кубка России. Лед Великого Новгорода попытаются покорить Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова (она была нашей третьей участницей на чемпионате Европы, где стала четвертой).

По правилам, установленным в России, состав участников международных соревнований формируется тренерским советом. Кубок России закончится 22 февраля, а уже 23-го совет огласит свое решение.

Эпилог?

Если бы мы писали сценарий фильма, то победить в Кубке должна была бы Евгения Медведева, чтобы встретиться с Алиной Загитовой в Японии, на чемпионате мира. И это была бы кульминация сюжета. Но тот, кто является сценаристом этой истории еще ни разу не сделал ход «по законам жанра». Тем интереснее!

Кубок России. Программа женского одиночного катания

21.02 19.00 Короткая программа

22.02 14.00 Произвольная программа

Кубок России. Состав участников. Женщины

Анастасия Гулякова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Мария Талалайкина, Елизавета Нугуманова, Виктория Васильева, Серафима Саханович, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Станислава Констанинова, Анастасия Грачева, Алена Леонова.