В Ростовской области бизнес чувствует себя стабильнее, чем в целом по стране

С 14 по 15 февраля в Сочи проводится Российский инвестиционный форум. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Одним из участников форума выступает Промсвязьбанк. Накануне события мы побеседовали с региональным директором ОО «Ростовский ПАО «Промсвязьбанк» Ларисой Чураевой.

- Лариса Ильдусовна, как позиционирует себя Промсвязьбанк на современном рынке финансовых услуг?

- Промсвязьбанк - это универсальный банк с большой историей. Мы универсальный финансовый институт, опорный банк для ОПК. Нам также интересны малый, средний и крупный бизнес, потому что в этих сферах мы были традиционно сильны и видим потенциал для дальнейшего развития.

По итогам года у нас хорошие показатели в розничном сегменте, активы выросли более чем на треть - до 100,1 млрд руб. Особая динамика в ипотечном кредитовании - портфель увеличился на 54% - до 45,6 млрд рублей. Всего за прошедший год было выдано 11,8 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 27 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат 2017 года. Активно работает программа лояльности «Кэшбэк», к которой подключились уже более 325,5 тысячи человек.

- Промсвязьбанк не так давно стал стратегическим банком по обслуживанию гособоронзаказа. Как это сказывается на его работе?

- Когда в декабре 2017 года было объявлено о санации банка, это стало неожиданностью для всех. Временная администрация действовала до сентября 2018 года. Пока велась масштабная работа по инвентаризации активов, мы старались сохранить клиентскую базу и специалистов. Наверное, это уникальный случай перехода частного банка в ранг государственного. На сегодняшний день Промсвязьбанк стал стратегическим банком по обслуживанию гособоронзаказа и крупных госконтрактов, взяв на себя более 30% от их общего количества по стране.

- Какое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса? Поддерживает ли банк стратегию цифровизации экономики?

- Одним из ключевых направлений остается поддержка малого и среднего бизнеса, и мы многого здесь добились. На сегодняшний день Промсвязьбанк имеет фондирование на уровне госбанка, так что у нас есть много возможностей для инвестирования. За счет этого кредиты для бизнеса становятся дешевле. По результатам прошлого года портфель кредитов предприятиям малого бизнеса вырос до 150 млрд рублей.

Банк постоянно совершенствует спектр предложений. Наши специалисты создали современный продукт «Супер Оведрафт», который может помочь при образовании кассовых разрывов. Его преимуществами являются продолжительный срок кредитования до 5 лет и отсутствие обязательных ежемесячных сроков погашения траншей, оформить все можно онлайн.

В последние несколько лет бизнес стал более мобильным, поэтому банк активно работает в направлении диджитализации. В прошлом году мы запустили онлайн-кредит для МСБ, специальный продукт «ПСБ "Всё просто!"» с лимитом до 1 млн рублей, для пользователей онлайн-кассы «Эватор» не менее 6 последних месяцев. Теперь они получили возможность быстро и просто через личный кабинет онлайн взять кредит в Промсвязьбанке без залога и поручительства.

Помимо кредитных продуктов, мы всегда поддерживаем различные встречи для бизнеса, которые проводятся на уровне правительства Ростовской области, Опоры России, Гарантийного фонда и часто проводим свои мероприятия. Ведь для успешного развития предпринимательства важно, чтобы представители власти и бизнеса слышали друг друга.

- Ростовская область динамично развивается. Как вы оцениваете бизнес-потенциал региона?

- По итогам 2018 года в экономике Ростовской области отмечена положительная динамика. Валовый региональный продукт вырос до 1,4 трлн рублей, в регионе запущено более 200 инвестиционных проектов, более чем на 20% вырос торговый оборот. На сегодняшний день мы отмечаем прирост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса. Так, за минувший год в операционном офисе «Ростовский» он вырос на 40%. Предприниматели активно открывают банковские счета, значительная часть из которых - это специальные счета, необходимые всем участникам госзакупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

- В нулевой день Российского инвестиционного форума при поддержке Промсвязьбанка прошла дискуссия о взаимодействии государства, банков и медицинского бизнеса. Какие основные мысли вы бы обозначили?

- Мы обсуждали, как сделать медицинский бизнес одинаково интересным и для банков, и для государства, и для самого бизнеса, но при этом сохранить доступность всех видов медицинских услуг, в том числе дорогостоящих, для всех жителей страны. В условиях, когда население недостаточно платежеспособно, основным заказчиком в медицине выступает государство. Это участие осуществляется через национальные проекты, такие как «Здравоохранение». Поэтому очень важно создание ясных и взаимовыгодных правил сотрудничества государства, банков и бизнеса. Эффективное инвестирование в здравоохранение повысит уровень доступности медицинской помощи в нашей стране.

В Промсвязьбанке был принят общий лимит на кредитование российского здравоохранения, куда мы включаем и фармацевтику, и медицинские услуги. Этот лимит составляет 113 млрд рублей, где 50 млрд рублей предназначены для кредитования медучреждений. Для активного финансового участия в отечественных проектах в области здравоохранения также было принято решение о формировании в Промсвязьбанке департамента государственно-частного партнерства (ГЧП).