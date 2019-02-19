Собачники, кулинары и любители селфи: как губернаторы жгут в соцсетях

Российские губернаторы (по крайней мере, большинство из них) поняли, что соцсети стали важным политическим инструментом и завели себе странички на самых популярных сервисах. Особой популярностью пользуется «Инстаграм».

В новом исследовании Фонда «Петербургская политика» (есть в распоряжении «КП») губернаторы-блогеры разбиты на группы по качеству наполнения их страничек, количеству подписчиков (в том числе среди ВИПов) и частоте публикаций.

СОЦСЕТИ НА ПЯТЕРКУ

Лучшими блогерами авторы назвали Радия Хабирова (Башкортостан), Владимира Васильева (Дагестан), Рустама Минниханова (Татарстан), Максима Решетникова (Пермский край), Антона Алиханова (Калининградская область), Сергея Цивилева (Кемеровская область), Вадима Шумкова (Курганская область), Андрея Клычкова (Орловская область) и Сергея Собянина (Москва).

А вот глава Чечни Рамзан Кадыров, посты которого почти всегда выходят на вершины новостных рейтингов, был зачислен во вторую группу - «Выше среднего». В частности, у Кадырова отмечен хаотичный подбор фотографий. Но при этом он позиционирует себя как "открытого, сильного, брутального и мудрого руководителя".

reshetnikovmg Открыл лыжный сезон: впервые за много лет встал на беговые лыжи. Думал, будет легче... Заодно посмотрел базу Динамо . Сейчас по всем крупным объектам готовим планы развития. Пишите, у кого какие идеи.

aaalikhanov Вручил первые знаки Добровольца Калининградской области настоящим, добрым, активным и искренним. #добровольцы #ГодДобра #КалининградскаяОбласть

РЕПОРТАЖИ ИЗ ЗАКУЛИСЬЯ

В рейтинге выше оказались те губернаторы, у которых официальные новости перемежаются с неформальными кадрами закулисья политической жизни или семейными зарисовками.

Выделиться тут каждый пытается по-своему. Например, основной посыл соцсетей Минниханова авторы исследования обозначили как «Я - успешный и стильный мужчина», Шумков часто постит фотографии со своим псом, а губернатор Мурманской области Марина Ковтун даже завела специальный хэштег для своих любимых кулинарных рецептов.

rusminnikhanov В Москве. На заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив!

kovtunmurman Субботний борщ готов! Жалко, фото не передаёт аромат

Глава Приморья Олег Кожемяко ведет свои блоги в стиле «реалити-шоу» (то есть, как пишут аналитики, большой акцент сделан на зарисовки из своей личной жизни), а Олег Кувшинников из Вологодской области - самый большой поклонник селфи.

kozhemiako.oleg Дорогие друзья! Спасибо, что проявили неравнодушие к судьбе косаток и белух, которые сейчас находятся в Приморском крае.

olegkuvshinnikov Наконец-то я дома. Командировка Вологда-Москва-Казань-Москва-Сочи-Москва-Вологда успешно завершена.

Для политиков блоги - не праздное время препровождение, а как раз наоборот часть работы, важный канал обратной связи с населением, отмечено в исследовании. И на вершине рейтинга губернаторы, научившиеся адекватно реагировать на критику в комментариях, которая есть почти у всех из них.