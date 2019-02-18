У Алибасова на "Пусть говорят" пошла кровь

Семью Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжают сотрясать скандалы. Они связаны с имуществом актрисы. Представителям известной семьи далеко до мира и гармонии.

Все началось с того, что внучка именитой актрисы Анна Трегубенко продала квартиру 80-летней бабушки за семь миллионов рублей. Сделала она это без разрешения. После этого Анна стала изгоем в известной семье.

Суды по этому делу продолжаются по сей день. А Лидия Федосеева-Шукшина смогла понять и простить внучку. Так, в эфире программы "Пусть говорят" Трегубенко публично извинилась перед бабушкой за то, что распорядилась квартирой без ее ведома.

"Я очень рада, что ей удалось устроить личную жизнь. Хочу, чтобы она простила меня за этот поступок. Мне негде было жить", - посетовала девушка.

Анна также призналась, что судится с матерью. "Со мной, прикрываясь бабушкой, судится мама, Мария Шукшина", - сказала она. При этом Трегубенко не собирается возобновлять теплые отношения с родительницей.

В студию программы с Дмитрием Борисовым пришел и сын Ольги Шукшиной. Василий который долгое время не общался с Анной из-за той самой квартиры. Трегубенко в эфире продолжала настаивать на том, что Василий и его друзья угрожали ей.

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Муж Лидии Федосеевой-Шукшиной пытался разрядить накаленную до предела обстановку. Бари Алибасов отметил, что актриса одинаково любит дочерей и внуков. Также он рассказал, что Шукшина проходит плановое обследование.

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"Все хорошо, - отметил продюсер. - Лидия тщательно следит за здоровьем, и ее мало волнует то, что происходит сейчас на телевидении". В этот самый момент у Алибасова пошла кровь из носа. Присутствующие посчитали, что это произошло из-за нервного напряжения и переживаний за любимую женщину. "Лида ни на кого из своих детей зла не держит. Она своих детей воспринимает как себя, свою личность, понимаете? Она их любит", - заявил, придя в себя, Алибасов.