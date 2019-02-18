2019-02-18T22:50:52+03:00
Экономика

Океан возможностей

В Москве прошла презентация V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»
Владимир ЗАМИРСКИЙ
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Фото предоставлено фондом Росконгресс.Фото предоставлено фондом Росконгресс.
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В Москве повеяло Арктикой. Нет-нет, я не о похолодании в городе. 18 февраля в российской столице состоялась специальная презентация V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» для дипломатического корпуса стран-членов и стран-наблюдателей Арктического совета. В мероприятии также приняли участие посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, программный директор Фонда Росконгресс Армен Хачатрян.

Фото предоставлено фондом Росконгресс.

Фото предоставлено фондом Росконгресс.

Форум, который является главной площадкой России для обсуждения актуальных вопросов Арктики и развития международного сотрудничества в регионе, состоится уже совсем скоро - 9-10 апреля в Санкт-Петербурге. Главная его тема звучит как «Арктика. Океан возможностей». А программа будет разделена на три больших блока: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие». Организаторы предоставили собравшимся на презентацию представителям дипкорпуса максимально полную информацию о ходе подготовки деловой программы, партнерских возможностях, миссии и главных задачах форума.

Для участия в форуме в Санкт-Петербурге соберутся руководители федеральных органов исполнительной власти и арктических субъектов Российской Федерации, представители обеих палат Федерального Собрания, широко будут представлены деловые, научные и общественные круги.

- Мероприятия традиционно проходят с участием президента РФ Владимира Путина, - рассказал Николай Корчунов.- Ожидаем весомое иностранное представительство как от наших соседей по региону, партнеров по Арктическому совету, также стран-наблюдателей Арктического совета, других государств, заинтересованных внести вклад в обеспечение устойчивого развития арктического региона и продвижения взаимовыгодного сотрудничества. Будут также представители ряда международных организаций, в том числе ООН, Арктического совета, Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и других.

Николай Корчунов напомнил, что площадка Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» является одной из самых масштабных в мире по арктической тематике и ориентирована прежде всего на укрепление международного партнерства в интересах устойчивого развития всего региона и проживающих в нем людей.

- Международное сотрудничество в Арктике мы рассматриваем в качестве решающего фактора для обеспечения развития региона. Форум предоставит хорошую возможность нашим партнерам по Арктическому совету и представителям других заинтересованных стран, а также неправительственных и международных организаций, бизнес-структур и научных кругов обсудить наиболее актуальные вопросы и проблемы Арктики, наметить пути их решения. Надеемся, что работа Международного арктического форума, вклад каждого из его участников послужат делу укрепления мира, стабильности и конструктивного сотрудничества на Крайнем Севере.

- Мы ожидаем, что в форуме примет участие более трех тысяч человек. В прошлый раз был и предствители 43 государства, в этом ожидаем еще более представительный состав, - заявил программный директор Фонда Росконгресс Армен Хачатрян.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков представил собравшимся основные векторы экономического развития Арктики и подчеркнул важность развития бизнес-проектов: «Программа Международного арктического форума в 2019 году будет освещать полный спектр направлений развития арктических регионов. Эксперты, бизнесмены и руководители профильных ведомств, приглашенные к участию в сессиях и дискуссиях Форума, уделят внимание как текущему состоянию дел, так и ближайшим перспективам использования этих территорий».

Советник Президента РФ Антон Кобяков прокомментировал итоги специальной презентации, подчеркнув важность работы, проводимой с международным сообществом: «Число потенциальных участников Международного арктического форума – 2019, выразивших интерес к деловой программе, почти в три раза превысило планировавшееся изначально. Мы искренне верим, что создание международных проектов в Арктике позволит сделать прорыв в увеличении объема торгово-экономических отношений между Россией и ведущими странами мира, улучшить деловой климат и геополитическую обстановку в целом. Мы много слышим о глобальных угрозах и рисках, но хотим сформировать позитивную повестку и задать точный вектор улучшения мировой экономической ситуации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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