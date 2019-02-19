2019-02-19T19:18:48+03:00
Происшествия

Обманул клининг, сменил замки, вынес все: из-за бывшего супруга актриса Екатерина Маликова не могла попасть домой

Пока звезда отдыхала в Таиланде, в ее квартире на Пресненском валу творилось разное
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Екатерина Маликова.Актриса Екатерина Маликова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Екатерина Маликова, известная по фильмам «Ночной дозор» и «Бой с тенью» недавно закончила съемки в новом проекте «Любовницы» и решила отдохнуть две недели в Таиланде. Пока красавица ходила на массаж, восстанавливалась у океана с коктейлями в ее квартире в Москве происходили неприятные вещи. Как сообщает источник пабликов в соцсетях, бывший супруг звезды каким-то образом обманув домработницу актрисы завладел ключами, сменил замки и вытащил документы. Говорят, что из квартиры на Пресненском валу пропали и какие-то ценности. Загорелая звезда с чемоданом несколько часов не могла попасть в собственное жилье прежде чем разобралась в чем дело. Дальше позвонила адвокату.

Сегодня, представитель Маликовой попросил полицейских плотно пообщаться экс-супругом,топ-менеджером крупной компании. Пока идет процессуальная проверка. Уголовное дело пока не возбуждено.

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Екатерина Маликова на отдыхе в Таиланде
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Напомним, что официально звезда фильма «Ночной дозор», а в прошлом известная модель не замужем и никогда не была. Во всем интервью длинноногая блондинка признавалась, что очень хочет семью и детей, но пока не сложилась. Зато она заботиться о своей пожилой маме и бабушке. Они очень гордятся, что Маликова все-таки стала актрисой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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