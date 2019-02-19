Внимание! Суперлуна уже на небе!

Московский Планетарий призывает обратить внимание на главное Суперлуние 2019 года. Шоу уже началось: 19 февраля в 12:07 мск Луна подошла к Земле на 356761 километр, в 18:54 мск она стала полной, а к полуночи Луна окажется на максимальной высоте — над южным горизонтом и будет сиять огромным серебристым диском до восхода Солнца. Красиво...

Ищите Суперлуну на юге.

Если кто пропустит небесное шоу сегодня, то можно посмотреть его и завтра ночью. Луна все еще будет выглядеть достаточно полной - то есть, супер какой.

Особо красиво Суперлуна смотрится из космоса.

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Потому что Луна вращается вокруг общего центра масс системы Земля-Луна. В результате наш естественный спутник то приближается к нам - в перигее, то удаляется в апогее. Минимальное расстояние 356400 километров. Максимальное 406700 километров.

Луна то ближе к нам, то дальше.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. Диск Суперлуны на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче диска минилуны — той, которая показывается с максимального расстояния от Земли.

В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).

Далекая Луна выглядит гораздо меньше Суперлуны.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Увы, суперлуния сулят неприятности. Вполне серьезные ученые уверяют: подходя близко к Земле, наш естественный и весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, серьезные техногенные аварии — те, о которых говорят в новостях.

Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и неделю после.

Кстати, у людей много чего связано с суперлуниями. Например, евреи, озаряемые светом близкой полной Луны и ведомые Моисеем, ушли из Египта. Родился, просветлел и умер Будда. Воскрес Иисус. Родился и умер мусульманский пророк Мухаммед. А древние греки исключительно в суперлуния начинали Олимпийские игры.