Лопырева выложила фото в купальнике через две недели после родов

35-летняя блондинка впервые стала мамой 6 февраля 2019 года. Рожать полетела в США. Виктория Лопырева родила малыша вне брака от бизнесмена Игоря Булатова. Модель подверглась осуждению за выбор именно этого мужчины, ведь он едва успел развестись с предыдущей женой, которая совсем недавно родила ему второго ребенка несколько месяцев назад. Возможно именно поэтому Лопырева пока не торопится возвращаться на родину.

lopyrevavika Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время ,чтобы прочесть все ваши поздравления

Пока люди продолжают злословить в ее адрес, Виктория наслаждается материнством в прекрасных пейзажах Флориды. И спустя две недели после родов уже позволяет себе выход в купальнике. Правда пока она выбрала закрытую модель. Однако для многих молодых мамочек это повод для зависти. Ведь Лопырева похвасталась, что уже вернула прежний вес.

lopyrevavika Завтра нашему мальчику две недели

- Завтра нашему мальчику две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся, время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту, - написала Виктория и спросила у подписчиц, каким способом они приходили в форму.

Снимок произвел настоящий фурор, ведь всего полмесяца прошло!

iren06129876: Боже мой! Уже убрала живот после родов и фигуру подобрала! Вот, что значит море рядом и наличие хорошей жизни!

lili_sa_mom: Да вы ведьма! nonna_nail_stv: Так быстро вы пришли в форму? Вот что значит гены!

oksana_mucci: Идеально. Пример для подражания, как родить и не потолстеть. Поздравляю!

Madina99099: Вау, как будто и не рожала, бывает же такое!

Напомним, Виктория Лопырева никогда не была официально замужем. Брак с футболистом сборной Федором Смоловым продлился два года, но в последствии выяснилось, что церемония на экзотических островах не подразумевала никаких обязательств и документов. Следующим публичным женихом модели внезапно стал Николай Басков, они даже наметили дату свадьбы. Однако за некоторое время до того, как положение Виктории стало очевидным, певец заявил, что они больше не вместе. Первенца от Игоря Булатова Лопырева назвала Марком-Лионелем. Блондинка объяснила прессе, что Марком звали одного из прадедушек. Второе имя всемирно известного футболиста они выбрали в том числе и потому, что Лопырева представляла чемпионат мира по футболу, а также учла, что малыш родился в Майами, где масса испаноязычных. При этом мальчик родился почти в один день Роналду и Неймаром, однако звучание имени знаменитого португальца паре нравится больше.

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