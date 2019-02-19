Во "Внуково" приземлился пассажирский самолет с треснувшим лобовым стеклом

В столичном аэропорте "Внуково" приземлился самолет с треснувшим лобовым стеклом. Об этом сообщили в экстренных службах.

Борт прилетел еще 18 февраля в 21.52 из Сыктывкара. Лобовое стекло в кабине пилотов лопнуло перед посадкой. Никто из членов экипажа и пассажиров (их было 110) не пострадал.

- 18 февраля при заходе на посадку во "Внуково" у "Боинга" произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме. Компания проводит проверку причин повреждения стекла, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе авиакомпании Utair.

Подобные случаи в истории авиации не единичные. Например, в мае прошлого года стекло лопнуло на высоте 10 км в самолете авиакомпании Sichuan Airlines, а в ноябре самолет "Боинг" 737-800 следовал по маршруту Новосибирск – Санья (Китай), но вынужден был приземлиться в Красноярске.

- Такое бывало и в наше время, но растрескивание верхнего слоя лобового стекла довольно редко происходит. Как правило, от попадания предметов, птиц. Вынужденную посадку пилоты делают по технике безопасности, возможно, трещина была большая и ухудшила видимость пилоту. Но с трещиной можно долететь, слоев у лобового стекла несколько, поэтому пилоты не ощущают температуру за бортом, - объяснил "Комсомольской правде" Александр Романов, эксперт по авиабезопасности, экс-пилот "Боинга".