2019-02-19T11:55:13+03:00
Происшествия

Во "Внуково" приземлился пассажирский самолет с треснувшим лобовым стеклом

Пилоты во время посадки не пострадали
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Лобовое стекло в кабине пилотов лопнуло перед посадкойЛобовое стекло в кабине пилотов лопнуло перед посадкойФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В столичном аэропорте "Внуково" приземлился самолет с треснувшим лобовым стеклом. Об этом сообщили в экстренных службах.

Борт прилетел еще 18 февраля в 21.52 из Сыктывкара. Лобовое стекло в кабине пилотов лопнуло перед посадкой. Никто из членов экипажа и пассажиров (их было 110) не пострадал.

- 18 февраля при заходе на посадку во "Внуково" у "Боинга" произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме. Компания проводит проверку причин повреждения стекла, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе авиакомпании Utair.

Подобные случаи в истории авиации не единичные. Например, в мае прошлого года стекло лопнуло на высоте 10 км в самолете авиакомпании Sichuan Airlines, а в ноябре самолет "Боинг" 737-800 следовал по маршруту Новосибирск – Санья (Китай), но вынужден был приземлиться в Красноярске.

- Такое бывало и в наше время, но растрескивание верхнего слоя лобового стекла довольно редко происходит. Как правило, от попадания предметов, птиц. Вынужденную посадку пилоты делают по технике безопасности, возможно, трещина была большая и ухудшила видимость пилоту. Но с трещиной можно долететь, слоев у лобового стекла несколько, поэтому пилоты не ощущают температуру за бортом, - объяснил "Комсомольской правде" Александр Романов, эксперт по авиабезопасности, экс-пилот "Боинга".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Госдума запретила военным размещать информацию о службе в соцсетях и СМИ
Россия начала производство С-400 для Индии
Пес разбившегося футболиста Эмилиано Салы пришел на похороны хозяина
В Сан-Франциско отменили показ российского фильма «Т-34»
Россияне стали реже заключать браки
Сахалинская облдума об опросе ВЦИОМ: 96% жителей Курил высказались однозначно - Россия никому ничего не должна
Захарова назвала шантажом угрозы Трампа к военным Венесуэлы
Россия направила в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи
В Индии два военных самолета столкнулись в воздухе
Росстат усмотрел снижение цен на нефтепродукты в России
«Роскосмос» отправит туристов вокруг Земли по короткому «гагаринскому» маршруту
В Австрии предрекли скорый конец «украинской монополии» на транзит газа
Глава Минпромторга рассказал, какие замечания президент сделал «Кортежу»
В США умер автор термина "глобальное потепление"
Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС
ЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском
В Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электрички
Российского хакера Евгения Никулина признали вменяемым в США
В России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе
В Подмосковье в квартире погибла семья с восьмилетним сыном