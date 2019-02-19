Постаревший Максим Виторган осунулся и сделал неутешительный вывод

Максим Виторган на фоне проблем в семье поделился печальным наблюдением. Aктер сильно похудел и постарел.

Муж Ксении Собчак гастролирует вместе с "Квартетом И" по городам и весям. Звезды прилетели в Екатеринбург, после чего Максим Виторган сделал неутешительный вывод.

mvitorgan Максим Виторган выглядит не лучшим образом

Он опубликовал две фотографии с коллегами, сделанные с разницей в один год. На одном снимке он вместе с "Квартетом И" и сыном Любови Полищук - актером Алексеем Макаровым год назад в уральской столице. А на второй фотографии тот же состав после спектакля, который прошел на днях. "Екатеринбург год спустя. Ну, игривости во мне поубавилось", - посетовал артист.

В ответ подписчики заявили, что с игривостью из актера ушли и килограммы и выглядит он не лучшим образом. "Вам бы выспаться. Вся игривость в мешках под глазами лежит", "... произошли не только возрастные изменения в человеке, остальные, конечно, тоже постарели, но у него что-то еще случилось явно", "Как вы постарели". Но нашлись и те, кто пожалел Витограна, оставив подбадривающее: "Максим! Все будет хорошо".

mvitorgan В последнее время актер странно себя ведет

Буквально за сутки до этого муж Собчак сообщил, что потерял сон. "За последние 72 часа я спал восемь-девять часов...", - поделился с подписчиками актер. Видимо, недосып настолько серьезно влияет на артиста, что он странно себя ведет. Так, Виторган сделал неожиданное заявление: Максим признался в нетрадиционной ориентации. На странице своего приятеля, актера Павла Деревянко Виторган написал: "Я сдаюсь! Все, я гей".

Напомним, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью 2018 года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова. В недавнем интервью программе "Эксклюзив" Собчак ушла от вопроса о разводе с Максимом Виторганом. При этом Ксения сообщила, что у нее в жизни сейчас "непростой период".