Матвиенко прилетела в Бруней с зимним пейзажем

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сократила свой визит по Юго-Восточной Азии и 20 февраля будет присутствовать на Послании президента Федеральному собранию. Изначально Матвиенко должна была вернуться в Москву 22 февраля. Как она поясняла журналистам, после консультаций с МИД и разговора с президентом ей посоветовали не сокращать сроки поездки, потому что ее турне по юго-восточной Азии долго прорабатывалось. Но за пару дней до отлета Матвиенко неожиданно изменила свое решение. В программе остался только визит в Бруней, хотя до этого глава Совфеда собиралась посетить еще одну страну региона.

На Послание президента Матвиенко в буквальном смысле попадет как с корабля на бал. Ее самолет приземлится в столичном аэропорту Внуково в 6 утра 20 февраля. Отдохнуть после тяжелого перелета времени не будет. В полдень Матвиенко уже должна сидеть в первом ряду Георгиевского зала Большого кремлевского дворца и слушать президента.

Полет до Брунея и обратно до Москвы занимает ровно сутки. Практически столько же длился и визит российских сенаторов в султанат. Утро вторника началось с переговоров в Законодательном совете (в Брунее однопалатный парламент). Общаясь с брунейскими коллегами, Матвиенко заметила, что в развитии отношений двух стран огромный потенциал. Это и обмен технологиями в нефтегазовой сфере (Бруней живет за счет «нефтянки»), и фармацевтика, и туризм. Глава брунейского парламента Абдула Рахман Таиб подарил Матвиенко макет пушки, которая в средние века использовалась при дворе - из нее палили во время торжеств и оповещали о наступлении врагов.

Валентина Матвиенко поучилась ткать ковры в Центре искусств и ремесел БрунеяФото: Елена КРИВЯКИНА

- А у нас сейчас зима, и я хочу подарить вам этот зимний пейзаж, - протянула Матвиенко ему картину.

Российские сенаторы поразились роскоши местного парламента. Гигантское по своим размерам здание с колонами больше похоже на дворец. Впрочем, внутри обстановка поскромнее. В Брунее глазам иностранцев вообще предстает удивительная картина. В этой стране рекордный показатель ВВП на душу населения - 28 тысяч долларов США и тут нет налогов на доходы физлиц. На всю страну всего 422 тысячи жителей половина из которых живет в столице. Но народ при этом в роскоши не купается. В столице много обшарпанных зданий, а часть населения по старой традиции и вовсе живет в деревне на воде: посреди реки стоят здания на сваях. В реке можно ловить рыбу и крокодилов. Этакая Венеция брунейского толка.

Главный человек в Брунее - султан Хассанал Болкиах. Он в одном лице и глава государства, и духовный лидер, и премьер-министр, а также министр финансов, министр обороны и министр иностранных дел. В Брунее явно не любят плодить «лишних» министров и раздувать чиновничий штат. Было время, султан даже упразднил парламент. Но спустя 20 лет (в 2004 году) передумал и сделал Законодательный совет своим совещательным органом.

Валентина Матвиенко и глава парламента Брунея подписывают меморандум о взаимопониманииФото: Елена КРИВЯКИНА

В политическом плане в Брунее тишь, да гладь. Авторитет султана непререкаем. В стране нет оппозиции, антиправительственных группировок и зарубежных неправительственных организаций. Матвиенко встретилась с султаном и передала ему устное послание от Владимира Путина, в котором предлагалось расширить экономическое сотрудничество двух стран. Султан несколько раз посещал Россию, в последний раз они виделись с Путиным в 2016 году.

Валентина Матвиенко в парламенте Брунея. Они нам подарили пушку, а мы им зимний пейзажФото: Елена КРИВЯКИНА

- В послании президента подчеркивалась неангажированная позиция Брунея по международным вопросам, в том числе вопросам безопасности, - рассказала Матвиенко журналистам. - Его величество высоко отозвался об уровне российско-брунейских отношений и сказал, что дорожит своими отношениями с Владимиром Путиным и очень его уважает.

Матвиенко сообщила, что султан выразил желание снова приехать в Россию, а также передал Владимиру Путину приглашение посетить с официальным визитом Бруней.