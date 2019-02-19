Кристиан Бэйл: «Я мог бы сделать пародию на вице-президента Дика Чейни. Но мне хотелось понять его суть»

На этой неделе вручаются «Оскары». И одним из главных претендентов на приз за лучшую мужскую роль является Кристиан Бэйл - один из немногих современных актеров, кого с полным правом можно назвать великим. Одно из его фантастических умений - блистательно менять внешность (и, кажется, душу) для того, чтобы воплотиться в персонажа. Между Бэтменом из трилогии Кристофера Нолана и героем фильма «Боец», за который Кристиан Бэйл получил свой первый «Оскар», между героями «Механика», «Эквилибриума» и «Аферы по-американски» нет вообще ничего общего.

Сейчас он номинирован за фильм «Власть» (в оригинале он называется Vice - что можно перевести и как «Вице», и как «Порок»; в наш прокат выходит 21 февраля). Бэйл играет там Дика Чейни - вице президента США, которого называли самым могущественным вице-президентом в истории страны. Среди других персонажей - Джордж Буш-младший, Колин Пауэлл, Кондолиза Райс, Дональд Рамсфилд… В общем, все те, кто еще лет пятнадцать назад были героями всех теленовостей.

Бэйл играет Дика Чейни - вице президента США, которого называли самым могущественным вице-президентом в истории страныФото: кадр из фильма

- Как вы сами относитесь к Дику Чейни?

- Он феноменальный человек, блестяще понимающий государственные механизмы. За 11 лет он прошел путь от пропойцы до главы администрации президента США - самого молодого в истории. Это же поразительно! Ему очень помогала двигаться по жизни его жена Линн. Но он и сам феноменально хорошо умел учиться: сначала стал своим в университетском мире (хотя его в итоге выперли из Йеля, он сделал из этого все нужные выводы), а потом блестяще выучил язык власти. А потом стал вице-президентом, и, видимо, самым могущественным вице-президентом в истории Америки. И человеком, который навсегда изменил глобальный политический ландшафт.

- Как вы готовились к этой роли?

- Ну, я приложил огромные усилия, чтобы воссоздать его внешний облик… Но на самом деле я не хотел просто создать пародию на него. Просто изобразить Чейни нечеловечески трудно, но уже через 10-15 минут ты примерно понимаешь, как это сделать. А я хотел уловить его суть. Мы еще на берегу с Адамом МакКеем договорились, что этот фильм не должен быть предсказуемым. Он должен всех удивить, заинтриговать, заинтересовать - всех зрителей, неважно, каких политических воззрений они придерживаются. Мы хотели понять, когда и каким образом мы оказались в той политической ситуации, в которой находимся сейчас. Чейни - человек, очень последовательный в своих действиях, очень влиятельный, по-настоящему авторитетный и властный, блистательно управляющий правительством… Если бы не он, все в Америке сегодня было бы по-другому. Но Адаму ради «Власти» потребовалось отложить в сторонку все свои - да и мои - политические воззрения, и со всей честностью рассмотреть воззрения героя. Да мне бы и не было интересно приносить свои взгляды в фильм. Я должен был стать сосудом, в который вместилось бы в том числе все хорошее и искреннее, что есть в Чейни, я должен был это в нем найти, я должен был его принять.

Изобразить Чейни нечеловечески трудноФото: кадр из фильма

- А как вам работалось с другими актерами?

- Ну, я в третий раз работаю с Эми Адамс, и она - самая прекрасная и самая храбрая актриса на свете.У нас чудесные отношения, и когда включается камера, нам невероятно комфортно вместе на площадке. Стив Карелл абсолютно великолепный, - боже мой, сколько людей передернуло бы от мысли, что они могут испытывать симпатию к Дональду Рамсфелду, но они его испытают, когда увидят Стива в этой роли. Сэм Рокуэлл… Когда же мы мы впервые встретились на площадке? Вау, 25 лет назад! И он всегда необыкновенный и фантастический. В первый же съемочный день у нас была чуть ли не самая длинная в фильме сцена - разговор между Чейни и Джорджем Бушем-младшим, и все получилось сразу, и просто превосходно.

- Можете в нескольких словах объяснить - почему зрителю необходимо посмотреть этот фильм?

- Ну, мне кажется, цель любого фильма - сделать так, чтобы люди, его посмотревшие, начали его обсуждать. Чтобы начался диалог. Чтобы возникли вопросы, а затем и ответы на них. Но прежде всего, это интересный фильм, это развлечение - просто внутри этого развлечения есть и моменты отчаяния, и моменты радости. Я никогда не испытывал во время просмотра фильма такого наплыва чувств, как во время просмотра «Власти». И поверьте, это не пустые слова.

Кристиан Бейл в фильме «Бэтмен: начало»

ТРАНСФОРМАЦИИ БЭЙЛА

«Мио, мой Мио» (1987)

Второй фильм в карьере Бэйла (первым был телефильм «Анастасия: тайна Анны», где он изобразил цесаревича Алексея), советско-шведская экранизация сказки Астрид Линдгрен. 12-летний Кристиан играет друга главного героя, попавшего в сказочную страну. Сразу со съемок у Владимира Грамматикова Бэйл попадает к Стивену Спилбергу - он играет главную роль в его картине «Империя солнца».

«Машинист» (2004)

Бэйл играет человека, живущего в какой-то сумеречной зоне, где-то между реальностью и галлюцинациями (лишь в последней сцене зритель осознает банальную и жестокую подоплеку его шизофренических метаний). Бэйл похудел для этой картины на 30 (!) килограммов. Говорят, в день он ел только банку консервированного тунца и зеленое яблоко.

«Бэтмен: начало» (2005)

Всего через несколько месяцев после съемок «Машиниста» Бэйл уже снимается в роли накачанного Брюса Уэйна - наследника колоссального состояния, решившего бороться со злом в маске Бэтмена.

«Спасительный рассвет» (2006)

Фильм немецкого классика Вернера Херцога. Бэйл играет американского летчика, попавшего в плен во время войны во Вьетнаме. И худеет на 25 килограммов. Кроме того, в какой-то момент в кадре он ест настоящих червей.

«Боец» (2010)

Бэйл обратно накачивается для роли Бэтмена в «Темном рыцаре» (2008). А после этого превращается в мелкого, юркого, как крыса, парня, неудачливого боксера, который теперь стал кокаинистом и заодно тренером своего младшего брата. Для съемок Бэйл снова худеет, хотя режиссер Дэвид О. Расселл его об этом не просит.

«Афера по-американски» (2013)

Обратный случай - Бэйл резко толстеет, неожиданно изображая жирного, лысого жулика. А сразу после окончания съемок резко возвращается в форму, чтобы сыграть Моисея в библейском эпосе Ридли Скотта «Исход: цари и боги».

Бэйл резко толстеет, неожиданно изображая жирного, лысого жулика

«Власть» (2018)

Бэйл набирает для роли Дика Чейни 18 килограммов веса и предстает на экране этаким пожилым жиртрестом. После съемок он торжественно объявляет, что больше не будет играть с весом - потому что это слишком опасно для здоровья, все равно что играть со смертью. Что, впрочем, подтвердит любой врач-диетолог.

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Если вы хотите убедиться, что все беды Америки от республиканцев (партия, к которой принадлежит и нынешний президент Дональд Трамп), то лучшим доказательством станет фильм «Власть» Адама Маккея. Биографическая картина с элементами комедии (которые, впрочем, отыскать сложно) рассказывает о всемогущем и беспринципном вице-президенте США Дике Чейни. Он был вторым - а где-то и первым - номером все президентство Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год. И кто, если не республиканец Чейни, достоин сравнения с дьяволом, — неслучайно такую метафору использовал исполнитель главной роли Кристиан Бэйл (подробности)