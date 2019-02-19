Портрет ректора российского вуза: 60-летний небедный профессор-“единорос”

Шестидесятилетний мужчина, доктор наук, член партии "Единая Россия" — таким оказался типичный ректор российского вуза по результатам исследования социологов из Лаборатории Ольги Крыштановской. Ученые изучили биографии 274 российских ректоров, их декларации о доходах за 2017 год, а также сайты министерств и ведомств.

По результатам анализа, средний возраст российского ректора чуть-чуть не дотянул до 60 лет. Самому старшему ректору оказалось 89 лет, а самому молодому — 35 лет. В целом молодых руководителей вузов в стране не больше 12%, а средний их стаж — всего 3 года.

Абсолютное большинство руководящих постов занимают мужчины — из 274 ректоров оказалось всего 52 женщины. Причём все вузы из десятка лучших в стране возглавляют мужчины.

Зарплаты женщин-ректоров тоже оказались ниже, чем у коллег-мужчин. Их средний годовой доход составил 5,5 миллионов рублей против 6,8 миллионов рублей для ректоров в целом.

Самая скромная годовая зарплата оказалась у главы Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. В 2017 году Татьяна Чумаченко задекларировала всего 670 243 рубля. Ну а максимальный доход - 248,3 миллиона рублей - зарегистрировал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Это в 370 раз больше, чем у Чумаченко. Такие цифры не удивительны: деньги Литвиненко приносит не университет, а компания по производству удобрений "Фосагро", благодаря которой ректор не первый год входит в топ-200 бизнесменов России по версии Forbes.

Выяснилось также, что все ректоры, которые хоть как-то причастны к политической деятельности, являются либо членами партии "Единая Россия", либо её сторонниками. В высший совет партии входят 8 руководителей вузов из числа участников исследования, а 25 человек становились доверенными лицами президента в прошлом году.

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