2019-02-19T14:31:50+03:00
Политика

Спасению беженцев из лагеря «Рукбан» помогает Россия

Два гуманитарных коридора для выхода людей из места гуманитарной катастрофы организовали на сирийско-иорданской границе российские специалисты
Игорь ЯКУНИН
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За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции. Фото: Антон Новодережкин/ТАССЗа прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Решение об открытии гуманитарных коридоров принял Дамаск, а Москва оказывает в этом всяческое содействие — так заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Два предыдущих гуманитарных конвоя ООН не слишком облегчили участь 50 тысяч людей в лагере «Рукбан» на границе Сирии и Иордании неподалеку от американской военной базы «Эт-Танф». У людей в этом лагере нет элементарных удобств, «Рукбан» стоит на пороге катастрофы.

По данным генерала Сергея Соломатина, возглавляющего российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, два мобильных пункта пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" полностью готовы к приему беженцев.

В этих пунктах людям дают еду и воду, проводят медосмотр и санитарно-эпидемиологическую обработку. Ну, а тем, кто утратил все свои бумаги, оформляют документы.

Безопасность в этих двух пунктах и дальнейшее сопровождение обеспечивают и российская военная полиция, и подразделения Сирийской армии - при контроле Сирийского арабского Красного Полумесяца.

В пяти лагерях в 15-20 километрах от Дамаска подготовлено от 2 с половиной до 10 тысяч мест для приема беженцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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