Число браков в России за пять лет снизилось на 21%

По данным Минюста, в 2018 году россияне сыграли 967 тысяч свадеб. Это на 21% меньше, чем в 2013-м (1 млн. 226 тыс. свадеб).

Неужто аморальное поведение победило и священные узы брака больше не священны?

- Про мораль надо говорить в последнюю очередь, - уверена старший научный сотрудник Институт проблем региональной экономики РАН Наталья Чистякова. - Сейчас в стране демографическая яма, семьями обзаводятся молодые люди, родившиеся в тяжелые 90-е годы. Тогда был сильный провал в рождаемости. Браков меньше, потому что людей меньше.

Плюс, по мнению эксперта, сейчас меняются семейные привычки. Это раньше молодежь не задумываясь бежала в ЗАГС. Сейчас люди сначала живут вместе, смотрят, подходят друг другу или нет, и только потом принимают решение о свадьбе.

- На Западе сейчас те же процессы, - рассказала Чистякова. - Свадеб меньше, семьи заводят в более позднем возрасте. Молодежь больше, как говорят, сожительствует.

Еще демографы говорят о контрацептивной революции в стране. Люди предохраняются. Отсюда меньше случаев брака «по залету».

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