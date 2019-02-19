2019-02-19T16:09:55+03:00
Общество

Число браков в России за пять лет снизилось на 21%

Эксперты винят в этом контрацептивы
Олег РУБАШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Сейчас люди сначала живут вместе, смотрят, подходят друг другу или нет, и только потом принимают решение о свадьбеСейчас люди сначала живут вместе, смотрят, подходят друг другу или нет, и только потом принимают решение о свадьбеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

По данным Минюста, в 2018 году россияне сыграли 967 тысяч свадеб. Это на 21% меньше, чем в 2013-м (1 млн. 226 тыс. свадеб).

Неужто аморальное поведение победило и священные узы брака больше не священны?

- Про мораль надо говорить в последнюю очередь, - уверена старший научный сотрудник Институт проблем региональной экономики РАН Наталья Чистякова. - Сейчас в стране демографическая яма, семьями обзаводятся молодые люди, родившиеся в тяжелые 90-е годы. Тогда был сильный провал в рождаемости. Браков меньше, потому что людей меньше.

Плюс, по мнению эксперта, сейчас меняются семейные привычки. Это раньше молодежь не задумываясь бежала в ЗАГС. Сейчас люди сначала живут вместе, смотрят, подходят друг другу или нет, и только потом принимают решение о свадьбе.

- На Западе сейчас те же процессы, - рассказала Чистякова. - Свадеб меньше, семьи заводят в более позднем возрасте. Молодежь больше, как говорят, сожительствует.

Еще демографы говорят о контрацептивной революции в стране. Люди предохраняются. Отсюда меньше случаев брака «по залету».

ЧИТАЙТЕ Т​АКЖЕ

Демограф Владимир Тимаков: Если бы СССР не распался, в нем жили бы 320 миллионов человек

По пространству интернета ходит очень показательная карта бывшего СССР - с цифрами: сколько каждая из бывших советских республик за годы независимости потеряла или приобрела населения. Согласно этим данным, устремленные в Евросоюз республики лишились до четверти своего народа. А азиатские в это время ударно росли (подробности)

Эксперты ООН прогнозируют убыль населения России

К 2050 году население России может сократиться до 132,7 млн человек с нынешних почти 147 млн. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Великая Россия» в законе: экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина
Художник сделал ироничную карту Евразии, на которой написал, как якобы называют жителей ближнего зарубежья в России. Это вызвало споры в Роскомнадзоре, Минюсте, прокуратуре и суде
Новости 24
В Совфеде предложили закрывать гипермаркеты в выходные
Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и ЕС
Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля
Количество отжиманий укажет на проблемы с сердцем
Роскачество составило рейтинг качественных российских вин
Александр Васильев: Семья Карла Лагерфельда была тесно связана с Россией
Лавров: Россия будет биться за Вышинского
Порошенко заявил, что США отказались от контактов с Россией
Лавров: цель США создать квазигосударство на берегу Евфрата
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару