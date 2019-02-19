Владимир Познер о шутке про китайцев: «Я сострил, и очень неудачно. Приношу извинения»

Телеведущий Владимир Познер признал, что перегнул палку в своем документальном фильме, неудачно пошутив про китайцев. В фильме про Финляндию из цикла «Самые. Самые. Самые», который вышел в эфир в конце января, патриарх российского телевидения удивился, что в деревушке финского Санта-Клауса очень много китайцев. «Я не окосел, нет?» - пошутил Познер и изобразил узкие глаза.

Эпизод возмутил иркутского архитектора Туяну Басанову, которая обратилась с жалобой в Общественную коллегию по жалобам на прессу. «Оказывается, находясь слишком долго в окружении китайцев, по мнению Познера, человек с другим разрезом глаз может окосеть. Мне, представителю азиатской национальности коренного народа Сибири, очень неприятны подобные высказывания и особенно жесты, которые, на мой взгляд, неприемлемы на телевидении. Это оскорбляет мои чувства, - написала Басанова. - Журналисту с таким богатейшим опытом, утверждающем о своей неприязни к расизму, демонстрировать свою ксенофобию к представителям другой расы, мне кажется, совершенно противоречивым и неприемлемым».

Заседание Общественной коллегии по этому вопросу состоялось 19 февраля. К чести Владимира Познера, он не стал оправдываться, а сразу признал ошибку:

«Это была очень неудачная шутка. Я понимаю отлично реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения. Я сострил, и сострил очень неудачно. Я не имел в виду никого обидеть. Я приношу свои извинения и могу сказать об этом где угодно и когда угодно. Прошу принять мои извинения абсолютно искренне».

Туяна Басанова приняла извинения журналиста. Официальное решение Общественной коллегии будет опубликовано в течение трех недель.

Это не первый случай, когда Владимиру Познеру приходится извиняться за свои сомнительные высказывания. Так, в марте 2017 года он, будучи членом жюри шоу талантов «Минута славы», заявил, что инвалиды должны участвовать в специальных конкурсах, отдельно от здоровых людей. Позднее он принес извинения танцору, участнику «Минуты славы» Евгению Смирнову, у которого нет ноги.

Общественная коллегия по жалобам на прессу была создана в 2005 году неофициальным соглашением между более чем 80 средствами массовой информации и не медийными неправительственными организациями для осуществления функций третейского суда. Любой гражданин может подать в коллегию жалобу на СМИ на официальном сайте в разделе «жалобы».

Справедливости ради стоит отметить, что Первый канал, на котором трудится Владимир Познер и где вышел фильм о Финляндии, значится в числе СМИ с наименьшим количеством жалоб в базе Общественной коллегии — их всего четыре, в то время как у СМИ-«лидеров» таких жалоб по 13-14.

По иронии судьбы Владимир Познер сам является одним из 50 экспертов Общественной коллегии по жалобам на прессу. На сайте организации приводится такая его цитата: «Журналистская этика, на мой взгляд, основывается на одном-единственном принципе: твердое понимание того, что ты, журналист, несешь ответственность только перед своей аудиторией, и что эта ответственность заключается в трех вещах: информировать максимально полно, объективно и честно».

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