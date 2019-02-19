Член правления банка «Открытие» Александр Пахомов: «Банки становятся советчиками»

Гостем «Открытой студии» КП на Российском инвестиционном форуме стал член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

- 2019 год будет годом объединения всех банков группы в единую региональную сеть. Для чего это нужно?

- Юридически банк «Открытие» и «Бинбанк» объединились 1 января 2019 года. Но этому факту предшествовала большая работа. В свое время наш банк создавался за счет присоединения других разных банков. Юридически-то они присоединялись, но у них были разные IT-системы, было много мобильных сервисов, ряд процессингов, множество продуктов, которые учитывались в разных системах. И в течение 2018-го года мы это все привели в порядок. В этом году тоже самое сделаем, объединив «Открытие» и «Бинбанк».

- Что-то изменится для клиентов банка в связи с объединением?

- Само присоединение прошло практически бесшовно. Мы не наблюдали клиентских жалоб, обращений в call-центр или через соцсети. Так что, клиенты не почувствовали каких-либо неудобств.

Клиенты уже объединенного банка в любой точке России будут получать одинаковый сервис и одинаковые банковские продукты. Кроме того, наши офисы по всей стране будут выглядеть одинаково, в соответствии с брендом. Эту работу мы закончим к апрелю 2019 года. На прошлой неделе мы открыли большой флагманский офис в Смоленске. Клиенты оценили и большое пространство, и удобные зоны ожидания. Дальше у нас большие планы по развитию сети.

- Сейчас многие банки уходят в онлайн и отказываются от офисов. Считается, что все услуги сейчас будут в интернете. Это правильная стратегия?

- Должен быть разумный баланс. Мы в 2018 году провели большую работу по подключению клиентов к интернет- и мобильному банку. Это важная работа. Статистика показывает, что клиент, который имеет мобильное приложение, в несколько раз чаще контактирует с банком. Но и сеть офисов тоже востребована. Исследования показывают, что большая часть населения, в том числе и «поколениеY» (миллениалы, родившиеся после 1981 года – прим. Авт.) хотят получать услуги у консультантов в отделениях банков. Живой разговор – всегда возможность обсудить альтернативы, развилки и более взвешенно принять решение.

Постепенно банк становится советчиком. Подсказывает, как правильно распоряжаться финансами, какой вклад выбрать. Базовую услугу удобно получить в отделении, но контактировать всегда можно и через различные системы дистанционного обслуживания. Мы очень много инвестируем в онлайн-сферу. В различные IT-решения как для физлиц, так и для малого и среднего бизнеса. У нас один из лучших дистанционных сервисов для МСБ: наряду с банковскими услугами в интернет-банке и мобильном приложении мы предлагаем дополнительные услуги, например, по ведению бухгалтерии. Для предпринимателя важно не только получить кредит или расчетно-кассовое обслуживание, но и полностью организовать эко-систему своего бизнеса. И мы даем ему такую возможность.

- Сложно ли банкам сейчас привлекать новых клиентов? Ощущение, что предложить что-то новое достаточно тяжело.

- Мы в прошлом году в пять раз увеличили объем выдачи кредитов населению. В четвертом квартале банк «Открытие» вошел в топ-пять по объему выдачи кредитов. Каждый месяц мы открываем более 11 тысяч счетов малому и среднему бизнесу. И при этом в нашу группу входит еще и банк «Точка» – а это еще 14-16 тысяч счетов, открываемых ежемесячно.

Клиенты выбирают банк, у которого хороший сервис, понятные честные условия. И мы строим модель работы, в которой важен каждый клиент и важно, чтобы его потребности в финансовом обслуживании были полностью удовлетворены.

- Вы сказали об увеличении объемов кредитования. Но одновременно с этим по всей стране растет просрочка по кредитам – это серьезная проблема. Что могут банки делать в этом случае? И как вы относитесь к идее узаконенных платежных каникул?

- У банков достаточно большой инструментарий по работе с клиентами, которые своевременно не исполняют свои обязательства. Тут может быть много вариантов, в том числе, конечно, и предоставление платежных каникул. Самое главное для клиента в таких случаях – вести диалог с банком. Можно, конечно, отказаться от взаимодействия с банком и довести дело до суда, что чревато сложными разбирательствами, в том числе и с приставами. А можно – искать компромисс. Банки могут снизить ставку или дать какие-то каникулы, понимая, что клиент надежный, а его трудности временны. Для банков не выгодно загонять людей в финансовый тупик, а потом формировать резервы и нести убытки. Я положительно отношусь к теме платежных каникул. Но решения такого рода должны быть точечными. В зависимости от конкретного случая, клиента и от его дальнейших действий.

- На форуме много говорят про цифровую экономику и цифровое развитие. Если пофантазировать о будущем, как вы видите цифровой банк через пять-десять лет?

- Мне кажется, что движение в сферу онлайн уже наметилось. Как пример, «Точка», которая входит в периметр финансовой группы «Открытие». Коллеги сделали хороший дистанционный сервис для малого бизнеса по открытию и ведению счетов. Запустили дополнительные сервисы. И будущее, скорее всего, лежит в развитии единой платформы и некоей эко-среды для клиента. Когда предприниматель сможет в одной компании решить свои бухгалтерские вопросы, найти партнеров, выйти на новый для него рынок, получить сервис по обслуживанию, по финансированию.