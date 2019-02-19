Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Скоро Ленобласть войдет в тройку крупнейших грузовых портов Европы»

Гостем «Открытой студии» КП на Российском инвестиционном форуме стал губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко.

- Александр Юрьевич, Ленинградская область постоянный участник практически всех экономических форумов. Нет ли у вас ощущения дежавю?

- Состояние дежавю было бы, если бы ничего не менялось. На самом деле, для нас каждый форум - это что-то новое. Самое главное, мы видим, что они для нас полезны. А Сочинский форум вообще стал рекордным по привлечению инвестиций за последние 10 лет. Мы подписали соглашения на сумму 127 млрд. рублей. Предыдущий рекорд принадлежал Петербургскому экономическому форуму позапрошлого года - 90 млрд. Этот рекорд мы побили.

- Из тех проектов, которые вы представили инвесторам здесь, какие для вас приоритетные?

- Самое крупное соглашение мы подписали с компанией «Приморский универсальный перегрузочный комплекс». Компания будет строить портовый комплекс по перевалке сыпучих грузов. Крупнейший на Балтике - 65 млн. тонн. Как только этот порт сдастся в эксплуатацию, мы войдем в тройку крупнейших портовых хабов Европы. Сейчас пока приближаемся к первой пятерке.

Второй по значимости проект – это проект компании «Ультрамар». Это крупнейший поставщик на экспорт минеральных удобрений. «Ультрамар» построит крупный комплекс для их хранения и перевалки в поселке Вистино. Когда терминал заработает, больше ни одна тонна минеральных удобрений российского производства не будет отгружаться за рубежом.

Мы также подписали два больших соглашения с крупными российскими компаниями. «Вагонная ремонтная компания-1» будет строить крупнейший завод по ремонту вагонов. Ленобласть становится серьезным транзитным регионом, поэтому важно, что завод будет именно здесь. Второе соглашение – с компанией «Капри». Они делают автомобильные цистерны для перевозки газообразных и сложных грузов – метанола, аммиака и.т.д.

Мы подписали очень важное для нас, как для современного региона, соглашение с «Мобильными телесистемами» по строительству крупного дата-центра в промзоне Федоровское. А также соглашение с компанией «Филип Моррис Ижора». Компания переходит с производства сигарет на производство стиков (зарядных устройств для электронных сигарет – прим. авт.). Для нас очень важно, чтобы Ленобласть не выглядела как опорная база для курильщиков. Нет, теперь мы производим безопасные сигареты.

- Этот форум, во многом, про инвестиции. Но самое главное – как они трансформируются в качество жизни людей?

- Конечно, это не просто инвестиции. Это современные рабочие места, это поступление налогов в бюджет, создание современных социальных условий. И компания «Ультрамар», и «Приморский перегрузочный комплекс» собираются строить жилье и социальные объекты в регионе. Кроме того, проект Приморского комплекса предполагает строительство новой автомобильной дороги, которая будет соединять город Приморск и трассу «Скандинавия», которая сейчас тоже реконструируется. Люди получат современную автомобильную дорогу. Согласитесь, только ради этого стоит подписывать инвестиционные соглашения.

- На форуме Ленобласть заключила соглашение с Камчаткой. Что связывает два таких отдаленных друг от друга региона?

- Мы хотим реализовывать проект Северного морского пути. Чтобы азиатские грузы в Европу ходили не через Африку, не заходили через Средиземное море и Ла-Манш, а заходили через Северный морской путь. Почему? Во-первых, экономия времени – 23 дня. А если говорить о стоимости, то только на топливе экономия 40%. То есть любой груз, который доставляется Северным морским путем, несмотря на то, что его сопровождают ледокольные суда, становится более конкурентоспособным.

Мы предполагаем, что будет два хаба. Один будет построен на Камчатке, куда азиатские страны будут доставлять грузы. Большие суда, так называемые 200-тысячники, будут привозить их в Приморский порт. И уже из Приморского порта хабами разбрасываться по Европе, по Северной Европе, на Британию и даже на северное побережье Африки, до Средиземного моря. Это уникальный проект, который, я надеюсь, будет реализован.

- Я так понимаю, этот проект выгоден всем: и нам, и азиатским странам?

- Конечно. Если Северный морской путь работает только на внутренние нужды страны, он нерентабельный. Как только Северный морской путь становится международным, и азиатские грузы, европейские грузы начинают ходить по нему, он становится сверхприбыльным, сверхдоходным. Вот как раз этого мы все и добиваемся.

- У вас в Ленобласти есть примечательная традиция - каждый год вы делаете каким-то тематическим. 2018 год был Годом туризма. 2019 год – год ЗОЖ. Почему выбрали именно эту тему?

- Мы увидели, что Год туризма для нас оказался удачным. Туристический поток в Ленобласть вырос с 3 до 5 млн человек. Но люди приезжают не только посмотреть на достопримечательности, но и заняться активными видами спорта. У нас много турбаз, спортивных курортов и мероприятий. Мы, например, возродили Кавголовский марафон. В свое время это были известные на весь мир лыжные гонки на длинные дистанции. В этом году в них поучаствовало 1,5 тыс. человек из 8 стран мира!

Активный турист – это здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это не только занятия спортом. Это и правильное питание, и правильно организованное медицинское обслуживание. Поэтому мы сделали «Год ЗОЖ» годом правильного образа жизни. Администрация тоже старается подавать пример. Мы запустили акцию «Здорово». Когда каждый чиновник или каждая известная личность в Ленобласти показывает свое понимание здорового образа жизни. Я, например, бегаю по заснеженному лесу, делаю физические упражнения. Мой зам по экономике и инвестициям Дмитрий Анатольевич Ялов участвует в лыжных гонках, причем в марафонах. Кто-то показывает, как он организовал себе правильное питание. Кто-то показывает, как он правильно расписывает свой рабочий день, распределяет правильно нагрузку.

- Год ЗОЖ как-то соотносится с национальным проектом «Демография»?

- Как ни странно, для Ленинградской области один из самых тяжелых нацпроектов – демографический. У нас не очень высокая рождаемость и не самая лучшая продолжительность жизни в России. Хотя мы и не отстающие, где-то в серединке. Но мы же привыкли быть лидерами. Поэтому и решили, что будем пропагандировать ЗОЖ, в том числе, для того, чтобы увеличилась продолжительность жизни. Здоровые люди хотят иметь здоровое потомство, они к этому стремятся. Так, заодно решаем проблему демографии.