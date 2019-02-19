Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров: «Неоспоримое преимущество Москвы – гигантский рынок сбыта»

Все регионы в России борются за инвесторов. Ведь чем больше денег вливается в экономику, тем больше налогов и рабочих мест. Москва – не исключение. Сюда бизнес идет ради большого рынка сбыта и тех мер поддержки, которые предлагают столичные власти. Об этом в интервью «Комсомолке» рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ»

- Москва – агрегатор ресурсов. Многие регионы завидуют столице. Но, как я понимаю, инвесторы не шли бы в Москву, если бы здесь было не выгодно. Чем столица привлекательна для бизнеса?

- Инвестор – человек умный. И крупные компании тоже умные. Они все считают, поэтому идут производить только туда, где есть рынок сбыта. Чтобы логистика была менее затратной. У Москвы есть одно неоспоримое преимущество – сегодня это рынок сбыта номер один в стране. По последним данным Росстата, в 2017 году он был порядка 10 триллионов рублей.

- Дело только в спросе или в чем-то еще?

- Москва создает беспрецедентные условия для инвесторов. Это и свободные земельные участки, и субсидии, которые город дает, поддерживая тем самым промышленные предприятия. Свыше 90 промышленных компаний сейчас пользуются налоговыми и неналоговыми льготами. Например, те, кто купил новые производственные мощности или произвел технологическое присоединение. У нас большой спектр мер поддержки.

«ПРОВОДИМ РЕВИЗИЮ ПРОМЗОН»

- Как развивать промышленность в густонаселенном регионе. Наоборот же, промышленные зоны сейчас постепенно убирают и застраивают жилыми комплексами...

- Я вас, наверное, удивлю, но у нас в промышленности занято почти 630 тысяч человек. Это 7300 предприятий. У нас 200 с лишним промзон и в некоторых из них уже нет действующих производств. Сейчас мы проводим ревизию. Будем стимулировать тех, кто инвестирует в свои предприятия, создает рабочие места и высокую добавленную стоимость. И будем пытаться выйти на диалог с теми, кто держит закрытые объекты, потому что для нас это убыток – как финансовый, так и имиджевый. Потому что мы придерживаемся того, что Москва – самый красивый город в стране, который должен развиваться и задавать тренды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692398" frameborder="0"></iframe> Александр Прохоров на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

- Производства можно создавать в Новой Москве, а не в границах старой...

- В Новой Москве очень большой процент частных земель. Поэтому нам нужно сначала разобраться с теми, кто находится в пределах старой Москвы. Нам нужно, чтобы это было встречное движение.

- Кому в основном помогаете? Какие приоритеты для себя ставите?

- У нас все просто. Мы помогаем тем, кто эффективно работает, кто осуществляет ежегодные инвестиции в свои производства, кто дает определенный объем выручки и поддерживает на уровне заработную плату. Мы помогаем всем успешным предприятиям и тем, кто стремится к достижению этих результатов.

«ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

- Какие примеры государственно-частного партнерства вы можете привести? На каких условиях обычно заключается такого рода соглашения?

- Москва предоставляет очень широкий спектр мер поддержки инвесторам, которые реализуют ГЧП-проекты. Это и офсетные контракты, и контракты жизненного цикла, и концессионные соглашения как вид государственно-частного партнерства. У нас уже идет реализация проекта по строительству северного дублера Кутузовского проспекта. Недавно поступила концессионная инициатива по созданию канатной дороги от метро «Сходненская» до метро «Речной вокзал». Мы руководствуемся двумя принципами. Во-первых, экономический аспект – то есть объем инвестиций, которые придут в город (в рамках этого проекта – 3,26 миллиарда рублей). Во-вторых, социальный аспект. Если раньше у людей дорога из точки А в точку Б занимала порядка 45 минут, то после реализации проекта она сократится до 7 минут. Плюс это поможет в решении проблемы загруженности общественного транспорта. Мы на все эти моменты ориентируемся и все силы прилагаем, чтобы реализовать такие проекты.

- То есть, это такие инфраструктурные проекты…

- Конечно. Привлечение инвестиций невозможно без этого. Поэтому город огромные деньги вкладывает в создание транспортной и социальной инфраструктуры. Все это создает среду, в которую инвестор идет. А если это накладывается еще и на огромный рынок сбыта, то все карты складываются.

СПРАВКА «КП»

В столице действует комплексная поддержка высокоэффективных промышленных предприятий и новых инвестиционных проектов. Действующие предприятия, которым присваиваются статусы технопарка, промышленного комплекса, индустриального парка, получают снижение региональной налоговой нагрузки на 17-25%. Аналогичный механизм поддержки действует и в отношении новых инвестиционных проектов. Только в 2018 году 16 предприятий получили особые статусы. На сегодняшний день 91 московская компания имеет право на различные льготы в рамках программы поддержки реального сектора экономики.

Москва также оказывает предпринимателям финансовую поддержку, такую как субсидирование процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам, предоставление льготных займов, субсидирование части затрат по подключению к инженерным коммуникациям, затрат, связанных с экспортной и конгрессно-выставочной деятельностью и др.

Власти города создали и развивают специальные площадки для размещения бизнеса – технопарки, особую экономическую зону «Технополис «Москва». ОЭЗ является важным объектом инновационной инфраструктуры: для ее резидентов действует комфортный налоговый режим, льготные условия выкупа земельных участков, бесплатное технологическое присоединение и свободная таможенная зона. В ОЭЗ у инвесторов есть возможность реализовать так называемые гринфилд-проекты – создать производство с нуля на пустых земельных участках, к которым подведена вся инженерная инфраструктура. Помимо этого, предприниматели могут арендовать подготовленные офисные, лабораторные и производственные помещения.

Кроме того, Правительство Москвы оказывает бизнесу информационную поддержку: Инвестиционный портал Москвы (investmoscow.ru) экономит время предпринимателей, повышает эффективность их взаимодействия с городской властью. Пользователям сайта доступно 17 онлайн-сервисов, с помощью которых можно подать заявку на присвоение статуса промкомплекса, технопарка или резидента ОЭЗ «Технополис «Москва», рассчитать стоимость патента для индивидуального предпринимателя, направить заявку на осмотр объекта торгов и многое другое.