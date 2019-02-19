Губернатор ХМАО Наталья Комарова: «Мы не сидим на нефтяной игле - мы работаем»

Ханты-Мансийский автономный округ - один из самых богатых в стране. Регион-донор и, по сути, Россия в миниатюре. С теми же вызовами. Добыча нефти и газа - это хорошо, но полученные от их продажи ресурсы необходимо вкладывать в развитие других отраслей экономики. Какие приоритеты ставятся в ХМАО? Об этом в интервью «КП» рассказала губернатор региона Наталья Комарова.

«НАМ НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ»

- Наталья Владимировна, на форуме в Сочи принято обсуждать инвестиции в регионы. Как ваш регион участвует в поиске потенциальных инвесторов, сколько удалось привлечь?

- Да, для нас эта тема тоже актуальна. Впрочем, как и для других регионов, и в целом для России. В нашем случае есть специфика, поскольку речь идет о высокой базе. Уже сегодня 27% от внутреннего регионального продукта составляют инвестиции в основной капитал. А по указу президента нужно 25%.

- То есть, вы уже перевыполнили план?

- Инвестиции – это капризный показатель экономической активности и экономического состояния. Если говорить о современном этапе, то это соотношение у нас соблюдается. Но если думать о перспективе, то нам нужно работать над тем, чтобы не только не уронить, но и наращивать инвестиционный потенциал. У нас внутренний региональный продукт один из самых больших в стране - три триллиона рублей. Отсюда легко посчитать, сколько ресурсов нужно.

- Основная доходная часть бюджета ХМАО – это все-таки добыча нефти и газа. Планируете ли диверсифицировать экономику региона за счет других отраслей?

- Есть такая федеральная задача. Но и нам это крайне важно, поскольку рынок нефти очень волатильный. Нам нужно обеспечить надежность и стабильность развития в те периоды, когда ситуация на сырьевых рынках отрицательная. Это даст уверенность, что такой период мы спокойно переживем. Заместить доходы от нефти вряд ли получится, но другие отрасли могут частично компенсировать и создать подушку безопасности. Хотя бы для того, чтобы регион все свои региональные обязательства, социальные в первую очередь, выполнял без сбоев.

«ОДНО МЕСТО В НЕФТЯНКЕ СОЗДАЕТ ДЕСЯТЬ РАБОЧИХ МЕСТ»

- По сути, ваш регион – это Россия в миниатюре.

- Я тоже так считаю. Спасибо за пример.

- В том плане, что вы тоже, условно, сидите на нефтяной игле...

- А вот тут не соглашусь. Мы не сидим на нефтяной игле. И я никогда не поддержу тех, кто позволяет себе подобного рода выражения. По одной простой причине. Я представляю регион и людей, которые работают, а не сидят. В этой связи никаких упреков мы не принимаем. Нельзя ни в коем случае делать вид, что у нас нет этих возможностей. Все зависит от нас. Насколько мы способны этот сырьевой потенциал перевести в другие ресурсы. Насколько мы могли бы эффективно использовать эти возможности, чтобы создать новые отрасли или усилить и развить уже имеющиеся. Одно рабочее место в нефтянке создает больше десятка рабочих мест в других отраслях, начиная от сопровождения социальных отраслей и заканчивая промышленностью и целыми отраслями экономики. Именно поэтому я бы никогда не позволяла, чтобы были упреки, что мы в чем-то зависим до такой степени, что не способны двигаться. Вопрос только в нас.

- Как планируете распределить эти ресурсы?

- По самым разным. Учитывая низкую базу разнообразия отраслей экономики, присутствующих на нашей территории, мы рассматриваем любые инвестиционные предложения и приглашаем инвесторов на нашу территорию. Мы стараемся кластерно подходить к этому вопросу. Безусловно, нам интересен нефтегазосервис, линейно связанный с нефтегазодобычей. Не пойдет ни газ, ни нефть, если геологи, геофизики, бурильщики не выполнят свою работу. Это первое. Второе. Мы один из самых лесистых регионов в России. В этой связи все, что связано с заготовкой и переработкой, для нас крайне интересно и с точки зрения занятости, и с точки зрения диверсификации экономики.

- Вы планируете именно переработку?

- Мы не планируем, мы этим занимаемся. У нас уже есть мощности, ищем инвесторов, чтобы запускать новые линейки продукции и чтобы глубина деревопереработки была максимальной. И конечно, наша тема – это переработка сырья (и газа, и нефти). В этой связи все, что к этому имеет отношение, для нас крайне интересно. У нас есть уже мощности по переработке и газа, и нефти, но для нас важно создавать такие производства, которые открывают новый вид продукции на этом рынке. Потому что он достаточно жесткий и конкурентный. Нередко страны, которые не знамениты большим объемом запасов сырья, известны как замечательные переработчики. Сейчас это Китай, Арабские Эмираты, которые имеют существенно меньшие запасы по газу, но мощности по переработке у них выше, чем объемы и то, чем мы на сегодняшний день располагаем. Поэтому эта тема для нас тоже крайне интересная.

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- Но это все равно все касается сырья...

- Сектор, на который ориентируется мировая экономика, - это услуги. То, что мы, на мой взгляд, недооцениваем. Но этой сферой нужно заниматься, в том числе с точки зрения развития человеческого капитала и создания качественных условий для жизни людей. Когда мы начали этим заниматься, то довели объем ВРП от услуг до 30%. Это очень благодатная тема, если обращаешь на нее внимание и создаешь условия для развития.

- Вы еще планировали развивать туризм. Чем привлекаете гостей?

- Мы большие надежды возлагаем на событийный туризм. Культивируем это направление. Наши известные события: это ежегодный фестиваль «Дух огня», наши лыжи, биатлон, шахматы. В 2020 году будем второй раз принимать Всемирную шахматную олимпиаду. У нас есть «Археопарк», который входит в реестр необычных архитектурных произведений. Этнотуризм, экологический туризм – это тоже наша фишка. Потому что у нас очень красивая и интересная территория, очень необычная, уникальная. Это место традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы), со своей культурой, промыслами. Мы предоставляем любые возможности для туристов - от экстремальных до самых комфортных. Приезжайте к нам в Югру!