Лидеры России сделали еще один шаг к победе

Конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной в мае 2018 года указом президента Владимира Путина. Это конкурс для руководителей нового поколения, которые определят будущее страны. Он проводится во второй раз и собрал более 277 тысяч заявок от руководителей из России и 68 стран.

Конкурс длится несколько месяцев. Первый этап был дистанционным и продолжался с ноября по декабрь. Конкурсанты в режиме онлайн проходили тестирование, демонстрировали свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал. Сильнейшие из них – а это сотни человек – встретились в региональных полуфиналах, которые проходили в восьми федеральных округах.

Больше всего полуфиналистов – 947 человек - представил Центральный федеральный округ. Поэтому полуфинал проходил в два этапа. Первый состоялся 15-18 февраля, и путевки в финал, который состоится в Сочи, получили 33 конкурсанта. Почти половина из них – из Москвы.

На открытии второго полуфинала мэр столицы Сергей Собянин, обращаясь к конкурсантам, выразил надежду, что такие успешные и талантливые люди, «будут идти рука об руку с Москвой». Потому что, по мнению мэра, они сделали важный шаг, «чтобы сделать свою судьбу интересной, динамичной, полезной для людей, беря ответственность и за свою судьбу, и за судьбу других, создавая новое пространство вокруг себя, создавая предприятия, финансовые потоки, качество жизни».

В отличие от первого конкурса, в этом году основная часть заданий полуфинала построена на решении управленческих задач, которые дали партнеры конкурса из своей реальной практики. Партнеры – это крупнейшие российские компании: «Аэрофлот», «Газпром нефть», «Интер РАО», «Лукойл», «НЛМК», «Норникель», «РЖД», «Росатом», «Роскосмос», «Россети», «Ростелеком», «Ростех», «Русал», «Роснефть», «Русгидро», «Сбербанк», «Северсталь», «Сибур», «ТВ-Новости» (Russia Today), а также образовательный фонд «Талант и успех».

-Практически все задания взяты из реальной жизни партнеров. Это те ситуации, с которыми сталкиваются компании, и в которых они порой сами не могут найти правильное решение. Поэтому, надеюсь, конкурс не только интересен, но и полезен, - отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

На открытии второго полуфинала по ЦФО генеральный директор-председатель правления РЖД Олег Белозёров сказал, что одно из главных достоинств конкурса – возможность знакомства наставников, руководителей крупных компаний с потенциальными управленцами.

-Я являюсь наставником двух победителей первых «Лидеров». С удовольствием делюсь с ними своим опытом, и многое беру от них. Происходит взаимное обогащение. Каждый из вас обладает специфичным набором компетенций. Потратьте это время на то, чтобы как можно больше пообщаться друг с другом, и вы уже станете богаче, умнее, - посоветовал Олег Белозеров полуфиналистам. Он также сообщил, что в РЖД следят за успехами конкурсантов, и среди них есть те, кому будет предложена работа в компании.

Впрочем, многие управленцы решили участвовать в конкурсе не столько для достижения карьерных целей, сколько ради приобретения опыта, вызова самому себе.

-Я не гнался за какими-то карьерными перспективами, но так совпало, что в процессе конкурса уволился с должности руководителя проекта и стал рассматривать более интересные предложения. Не знаю, связано ли это с конкурсом, или нет, но он однозначно дает импульс к движению. Здесь я обрел новые связи, познакомился с интересными людьми, среди которых есть управленцы топ-уровня – у них есть чему поучиться. Здесь с одним моим новым знакомым, коллегой по IT-сфере, мы наметили контуры будущего совместного проекта. Другой новый знакомый рассказал об одном из моих потенциальных работодателей, после чего я принял решение пойти работать именно в эту компанию. Так что конкурс очень полезен, - поделился впечатлениями полуфиналист «Лидеров России» Игорь Лапин.

Член Наблюдательного совета конкурса, режиссер Павел Лунгин (слева) и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказали о полуфинальных заданиях.

Чтобы пройти в финал, участники должны были реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». По мнению члена Наблюдательного совета конкурса, режиссера Павла Лунгина, это было правильное решение организаторов. «Эмпатия, доброта, милость к людям, которые не облечены властью - одно из главных достоинств руководителя будущего», - подчеркнул он.

Социальные проекты разные: кто-то развивает спорт, кто-то помогает пожилым, кто-то занимается профориентацией детей. А объединяет их то, что сделаны они с душой, с желанием, а не для галочки.

- Даже те, кто уже не проходит в финал, сказали, что они будут продолжать делать добрые дела независимо от конкурса. А это говорит о том, что наши конкурсанты обладают не только трезвым умом, но и добрым сердцем. А это самое главное, - сказал Алексей Комиссаров.

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители финала в Сочи, который пройдет 13-17 марта, получат еще и наставника из числа известных руководителей от бизнеса и государственного управления, а также шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.