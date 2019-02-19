2019-02-19T18:42:49+03:00
Экономика

Есть ли в России хорошее вино: Роскачество утверждает — есть

Утверждается, что качественную отечественную продукцию можно приобрести и по вполне демократичным ценам
Елена ОДИНЦОВА
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Роскачеством подготовлен ежегодный «Винный гид России» - рейтинг лучшего российского вина.Роскачеством подготовлен ежегодный «Винный гид России» - рейтинг лучшего российского вина.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Совместно с Минпромторгом и Минсельхозом Роскачеством подготовлен ежегодный «Винный гид России» - рейтинг лучшего российского вина. Туда вошли напитки с оценкой «выше ГОСТа». То есть если «хорошим», соответствующим ГОСТу, считается вино, которое набрало не менее 71 балла из 100 (по международной шкале всемирной организации винограда и вина), то для попадания в рейтинг надо было набрать не менее 78 баллов.

При этом исследовались вина, более-менее демократичные по цене — от 200 до 1000 рублей (это непосредственно на прилавке). И широко представленные в розничной продаже — то есть их можно найти в обычных супермаркетах. Исходя из этих критериев — цены и доступности — экспертами было отобрано 320 вин из трех основных российских винодельческих регионов (Крым, Краснодарский край, Ростовская область).

Как отмечают исследователи, наилучшее качество показали отечественные белые полусухие вина («проходные» 78 баллов набрал 91% образцов, а точнее — 9 из 10). А также сухие красные (78,7% образцов «прошли» в рейтинг).

Что приятно, во всех категориях - красные, белые, розовые, игристые, ликерные — высокими оценками были отмечены в том числе вина в ценовой категории от 200 до 500 рублей. Как отмечают в Роскачестве, ряд образцов с более высокой ценой в итоге проиграл более демократическим.

5 лучших российских красных сухих вин

Alma Valley Red (Alma Valley)

«Русские сказки. «Жар-Птица» («Раевское»)

«Красностоп» («Шато ле Гран Восток»)

«Автохтон Саперави» («Фанагория»)

«Пикник Вайн» (Alma Valley)

И 5 лучших красных полусладких

«Мерло Винтаж» («Юбилейная»)

«Селект» («Юбилейная»)

«Саперави – Бастардо – Каберне Совиньон «Баккал Су» («Валерий Захарьин»)

Полусладкое красное («Солнечная долина»)

Мерло («Саук-Дере»)

ИСТОЧНИК KP.RU

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