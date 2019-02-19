Суперлуние 19 февраля 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция суперлуния пройдет на сайте kp.ru 19 февраля 2019 года. Именно в этот день спутник Земли подойдет на минимальное расстояние к нашей планете - всего 362 тысячи километров.

Увидеть редкое и невероятно зрелищное явление смогут жители всех регионов России, однако лучший обзор для наблюдения в центральной части страны. В Роскосмосе пояснили, что Луна будет казаться на 30% ярче и на 14% больше обычного.