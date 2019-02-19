2019-02-19T19:02:34+03:00
Наука

Суперлуние 19 февраля 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Спутник Земли подойдет максимально близко к нашей планете. Смотрите прямую онлайн-трансляцию суперлуние 19 февраля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ночь на среду россияне смогут наблюдать рекордно большую луну.В ночь на среду россияне смогут наблюдать рекордно большую луну.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прямая онлайн-трансляция суперлуния пройдет на сайте kp.ru 19 февраля 2019 года. Именно в этот день спутник Земли подойдет на минимальное расстояние к нашей планете - всего 362 тысячи километров.

Увидеть редкое и невероятно зрелищное явление смогут жители всех регионов России, однако лучший обзор для наблюдения в центральной части страны. В Роскосмосе пояснили, что Луна будет казаться на 30% ярче и на 14% больше обычного.

Суперлуние 19 февраля 2019: прямая трансляция.В ночь с 19 на 20 февраля 2019 года пройдёт последнее суперлуние в 2019 году. Мы транслируем астрошоу из пяти городов планеты - Москвы, Пекина, Берлина, Афин и Буэнос-Айреса. Прямую трансляцию суперлуния 19 февраля 2019 смотрите на нашем канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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