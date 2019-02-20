Выборы в Молдове 2019: Где голосовать в России
Напомним, 24 февраля в Молдове пройдут очередные парламентские выборы. В этом году выборы будут организованы по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной, в общенациональном и местных одномандатных округах. В национальном избирательном округе 50 депутатов будут избраны на основе голосования пропорционального представительства. В одномандатных округах будет избран 51 депутат большинством голосов, по одному от каждого округа.
Власти Молдовы открыли в России избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижневартовске, Сочи, Курске, Туле, Новосибирске и Калининграде.
Редакция Actualitati.md публикует адреса, где будут расположены избирательные участки:
• Москва:
здание посольства РМ — ул. Рождественка, 7,
Московский институт архитектуры — ул. Рождественка, 11/4, корпус 1, строение 4
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Москве
• Санкт-Петербург:
Ковенский переулок 10А, Начальная школа «Росток» 620
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Санкт-Петербурге, Ковенский переулок
Московский проект, 112. Экономический лицей 373
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Санкт-Петербурге, Московский проспект
• Красноярск:
ул. Молокова, 37А;
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Красноярске
• Нижневартовск:
ул. 60 лет Октября 11а;
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Нижневартовске
• Сочи:
ул. Советская, 26А;
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Сочи
• Курск:
ул. Радищева, 33, Курский Государственный университет;
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Курске
• Тула:
ул. Демонстрации 134;
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Туле
• Калининград:
Советский проспект 13, Кабинет консульской помощи
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Калининграде
• Новосибирск:
ул. Ельцовская 5
Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Новосибирске
ИСТОЧНИК KP.RU