2019-02-19T19:24:22+03:00
Политика

Выборы в Молдове 2019: Где голосовать в России

Для граждан Молдовы, проживающих и работающих в России, будут открыты 11 избирательных участков на территории РФ. Публикуем адреса, где граждане Молдовы, находящиеся в России, смогут проголосовать
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Напомним, 24 февраля в Молдове пройдут очередные парламентские выборы. В этом году выборы будут организованы по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной, в общенациональном и местных одномандатных округах. В национальном избирательном округе 50 депутатов будут избраны на основе голосования пропорционального представительства. В одномандатных округах будет избран 51 депутат большинством голосов, по одному от каждого округа.

Власти Молдовы открыли в России избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижневартовске, Сочи, Курске, Туле, Новосибирске и Калининграде.

Редакция Actualitati.md публикует адреса, где будут расположены избирательные участки:

Москва:

здание посольства РМ — ул. Рождественка, 7,

Московский институт архитектуры — ул. Рождественка, 11/4, корпус 1, строение 4

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Москве

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Москве

Санкт-Петербург:

Ковенский переулок 10А, Начальная школа «Росток» 620

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Санкт-Петербурге, Ковенский переулок

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Санкт-Петербурге, Ковенский переулок

Московский проект, 112. Экономический лицей 373

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Санкт-Петербурге, Московский проспект

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Санкт-Петербурге, Московский проспект

Красноярск:

ул. Молокова, 37А;

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Красноярске

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Красноярске

Нижневартовск:

ул. 60 лет Октября 11а;

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Нижневартовске

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Нижневартовске

Сочи:

ул. Советская, 26А;

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Сочи

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Сочи

Курск:

ул. Радищева, 33, Курский Государственный университет;

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Курске

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Курске

Тула:

ул. Демонстрации 134;

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Туле

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Туле

Калининград:

Советский проспект 13, Кабинет консульской помощи

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Калининграде

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Калининграде

Новосибирск:

ул. Ельцовская 5

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Новосибирске

Выборы в Молдове 2019: где голосовать в Новосибирске

ИСТОЧНИК KP.RU

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