Версия ЧП в московском лесу с 6-летним мальчиком: мать повторила с сыном те издевательства, что он проделал с ее любимой собакой

«Комсомольская правда» выяснила подробности семейной жизни 33-летней Надежды Куликовой, которая задержана по подозрению в издевательствах над своим шестилетним сыном. Напомним, утром понедельника мальчика нашли в окрестностях парка Лосиный остров — по словам очевидцев, с пакетом на голове, который был примотан скотчем.

В доме на Алма-Атинской, где прописана Надежда, со вчерашнего дня неспокойно. Сначала в трешку на 12-м этаже, где до сих пор живет мама Надежды и ее сестра-близняшка с семьей (сама Куликова с сыном снимает квартиру в этом же районе, но на Алма-Атинской бывает часто), нагрянули полиция и Следственный Комитет. За ними подтянулись и журналисты: до сих пор у дверей квартиры толпятся от пяти до десяти корреспондентов, некоторые здесь даже ночевали. Куликовы дома, но никому не открывают, трубку домашнего телефона не поднимают. От общения с прессой отказывается и большинство соседей, но в паре квартир все-таки согласились поговорить.

В квартире Куликовых людно - там живет мать и сестра надежды, но дверь никто не открывает.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы не верим всему, что пишут - ну не могла Надя такое сотворить, она ж не бандитка какая-нибудь, - сокрушается женщина с 13 этажа. - Мы с Куликовыми бок о бок уже 33 года живем, девчонки - их три сестры - на наших глазах росли. Ничего плохого сказать не можем, наоборот - всем детям их в пример ставили. Надя в 2010 году вышла замуж и переехала к мужу. А когда развелись, не стала родных стеснять, сняла однокомнатную квартиру поблизости. Сын ее, Слава (имя изменено - ред.), шебутной, непослушный, мог убежать куда-нибудь, но Надя его не била, даже не кричала. Правда, здесь она появлялась, в основном, без ребёнка. Приходила к подружке своей, она незрячая. Вместе они гуляли с собакой. Ни с пивом, ни с сигаретами их никогда не видели. Да и сомнительных компаний не было, гуляли вдвоём.

Та самая подруга Наталья (имя изменено - Прим.авт.) была с Куликовой и в воскресенье, когда все случилось. Днём они на Надином «Хендай» повезли Славу в Сергиев Посад — в Лавру, к отцу Герману. Надеялись, что батюшка-экзорцист сможет помочь ребёнку.

- Но батюшка нас в итоге не принял, - рассказала «КП» Наталья. - Там массовые отчитки проводятся, очень много народу, и капризничающих детей он попросил вывести из церкви. И мы поехали обратно. Поскольку Слава хотел пить, мы заехали к Наде на дачу, попили чай – это было долго, потому что, сами понимаете, зима и пришлось разгребать сугробы.

Улица Проводников, здесь мальчика пытала его мать и откуда он сбежал.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Были ли у вас в машине скотч, мусорные пакеты?

- В бардачке не было, я точно знаю, потому что часто доставала оттуда салфетки. Про какие-то другие не могу сказать из-за отсутствия зрения…

- Зачем вы ездили в Лавру?

- У Славы психические отклонения, последний раз у него диагностировали смешанное нарушение поведения и эмоциональной сферы, - рассказывает Наталья. - Ребёнок иногда совсем неуправляемый, страдает приступами агрессии. Например, в октябре он связал их собаке Весте лапы скотчем, набрал ванну и пытался утопить. Надя его, конечно, ругала, говорила, что так нельзя делать. А он ответил мол, собачка себя хорошо ведёт и ее больше любят, чем меня. При этом кошку он не тронул - говорит, могла поцарапать. Вот такие приступы.

- Какое совпадение — говорят, Слава тоже был обмотан скотчем, когда его нашли. Может, мама хотела напугать малыша, показать ему, как это плохо, когда с тобой так поступают?

- Глупости! Не верю я в это.

- В дороге что-то необычное происходило?

- Я сотрудникам Следственного комитета вчера объясняла, что я с этой дороги мало что могу сказать, потому что всю дорогу я спала. Надя отвезла меня домой, и больше я ничего не знала.

- Во сколько вы вернулись?

- Вечером, но на часы не смотрела, сразу легла спать. А часа в два-три меня разбудил звонок от Надежды. Она была в панике, плакала, кричала, что Слава потерялся и она его ищет. Она задыхалась, потому что бежала, связь пропадала…

95 километр МКАД, где нашли мальчика.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Как она объяснила, что они находятся в Лосином острове?

- Да никак. Я даже, если честно, не спросила. Она просто сказала, что сын повернул на другую дорожку, описывала - после этих елок он побежал, и я его потеряла. «Он не мог так испариться». - вот, что она говорила. В пять утра она вызвала полицию, а в следующий раз мы встретились уже в Следственном комитете, но нам не дали поговорить.

По словам подруги, семья Куликовых благополучная — мать всем обеспечивала ребенка. Зарплаты в РЖД женщине хватало, чтобы снимать однокомнатную квартиру в районе Братеево, где Людмила часто бывала в гостях.

- Там был конфликт из-за Славы с соседкой снизу. Ребенок вылил суп из окна и попал бабушке на голову. Она просила его остановиться, говорила, что вызовет полицию, но он взял чай и вылил тоже в окно, стал бросаться салфетками, - рассказывает Наталья. - Тем не менее, несмотря на проблемы Надя не хотела избавиться от ребенка. Когда один из врачей предложил ей «сдать психа в интернат», она отреагировала бурно и к этому медику больше не ходила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692848" frameborder="0"></iframe> Фрагмент интервью с подругой Людмилы Федоровой.

Последние четыре года Куликова в разводе, муж с ребенком не помогает. Но оказалось, что сына Надежда родила не от мужа, а от любовника. Он в воспитании также не участвует, якобы сказал - «я подарил тебе отличный генофонд, дальше сама». На содержание Славы раз в месяц присылает 20 тысяч рублей.

- Этот мужчина не женат, у него есть еще другие внебрачные дети, которых он содержит, - продолжает подруга. - Занимается бизнесом, деньги есть, но в остальном похвастать нечем. Биологический отец Славы — наркоман, страдает галлюцинациями. Возможно, поэтому у мальчика такие проблемы. Чтобы его вылечить, Надя обращалась и к бурятским шаманам, и к кому только ни обращалась. А в ноябре мы даже летали на Филиппины, искали там специалиста, который сможет помочь. Но увы, не получилось. Ради этой поездки Надежда специально взяла кредит — 1,7 млн рублей.

- В последнее время, может быть, она чем-то расстроена была, напряжена, раздражена, может, сильно устала? Вы замечали за ней такое?

- Ничего такого. Понятно, что ее расстраивало то, что Слава такой. Но при этом она искала пути, способы, как можно ему помочь.

Напомним, вышедшего на дорогу шестилетнего ребенка утром 18 февраля подобрал на дороге один из водителей и отвез на ближайшую АЗС. По словам спасителя, у ребенка на голове был одет мусорный пакет, перемотанный скотчем. Согласно показаниям матери, мальчик сам убежал в парк и потерялся. Но малыш утверждает, что мама оставила его в лесу в наказание за то, что однажды он пытался утопить собаку. СК возбудил уголовное дело, Надежда Куликова задержана до выяснения всех обстоятельств.

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