2019-02-19T19:37:21+03:00
Экономика

Выходные без покупок: с супермаркетами хотят расправиться по-немецки

Сенаторы продолжают мечтать о том, чтобы на субботу и воскресенье магазины закрывались
Михаил ЗУБОВ
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В Совете Федерации прозвучало предложение закрывать супермаркеты на выходные дни.В Совете Федерации прозвучало предложение закрывать супермаркеты на выходные дни.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Член Совета Федерации от Тамбовской области Алексей Кондратьев во вторник перепугал всю страну заявлением, из которого следует, что супермаркеты перестанут работать по выходным дням. "Сделаем, как на Западе, в Германии, например", - сказал он. И пояснил, что сети в большинстве стран Европы закрываются по пятницам в 20:00 и открываются в понедельник утром. По мнению сенатора, закрытие больших универсамов по субботам-воскресеньям поможет развитию маленьких магазинов шаговой доступности.

Так полковник десанта, в прошлом замкомбрига спецназа, а ныне — член комитета СФ по науке Кондратьев решил внезапным штурмом поднять малый торговый бизнес по всей стране. А с учетом того, что с подобной инициативой уже выступал в 2017 году другой экстравагантный сенатор — Сергей Лисовский, многие подумали: уж на этот раз закон точно примут. Только в отличие от Германии, где по выходным супермаркеты просто не нужны (покупки считаются делом будничным), в нашей стране именно суббота и воскресенье посвящаются походам и поездкам в гипермаркеты. И, в отличие от Европы, если закроются большие сети, то мини-магазины не откроются все равно: кто ж им даст? На сбор необходимых для этого разрешений уйдут годы. В общем, ничем кроме потребительского коллапса подобная сенаторская инициатива не закончится.

Весь вторник другие сенаторы оправдывались, что они тут ни при чем, вопроса о закрытии торговых сетей на выходные дни в повестке дня Верхний палаты не было, нет и не будет. А к вечеру сориентировался и сам Кондратьев. Он выступил уже с новым предложением: не закрывать супермаркеты, а заставить их хозяев предоставлять в субботу и воскресенье часть витрин и других площадей для малого бизнеса. Покупатели вздохнули с облегчением, а владельцы сетей вновь схватились за голову: ведь какую именно часть — сенатор не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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