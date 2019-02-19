10 дней в Сирии за 3 тысячи евро: для европейских туристов открыли давно забытое направление

- У нас нет никаких политических целей. Ситуация в Сирии сегодня стабилизировалась почти на всей территории страны и туристам будет безопасно. - заверил генеральный директор агентства Жан-Пьер Распо, объявляя о начале продаж туров в Сирию.

Планируется, что первые европейские туристы отправятся туда 6 апреля. Путешествие продлится 10 дней и его цена составит 3 тысячи евро. Путешествие по Сирии предполагает ночевки в разных отелях от 3 до 5 звезд, еще в цену входит трансфер, обеды и ужины, а также гид сопровождения, девушка по имени Лоуренс Наггиар, археолог и искусствовед.

Когда-то это туроператор уже возил туристов в Сирию, но восемь лет назад они вынуждены были закрыть это направление.

Начнется путешествие из Парижа, затем остановка в Бейруте, следом - Дамаск. Туристическая группа отправится на северное побережье, в Латакию, посетит археологические раскопки Пальмиры, потом запланированы Крак деи Кавальери, мифическая крепость под Хомсом, и поездка в деревню Маалула, где до сих пор говорят на арамейском.

- Первая группа из двадцати человек уже готова! - рассказал директор агенства. - Еще пять человек оплатили путевки на осень.

Правда, туроператор получил несколько предупреждений от французских властей о том, что это опасная авантюра. Как заявили журналистам представители французских властей, в случае несчастных случаев именно туроператор должен будет взять на себя всю ответственность.

- Наше кризисное подразделение дало ему это понять, - подчеркнули французские чиновники, - Сирия — это страна, находящаяся в состоянии войны, и мы формально препятствуем любому визиту туда по любой причине и к любому месту назначения. Риск террористических атак слишком высок.

Однако директора это не смущает.

- Это их роль. - говорит Жан-Пьер Распо о предупреждении властей. - Они предусмотрительны, но не принимают таких же мер предосторожности в отношении других стран и других направлений. Мы не поедем в неспокойные районы, такие как Алеппо или Евфрат. Более того, на некоторых этапах нашу тургруппу будет сопровождать полиция. В Сирии не более серьезная ситуация по сравнению с Пакистаном, куда мы уже возим туристов. Пока никакой другой туроператор - ни французский, ни немецкий, ни итальянский не планируют ничего подобного, а нам помимо всего прочего хочется помочь сирийцам, ведь возобновление туризма станет не только символом, но и способом для возвращения к нормальной жизни. Зачем бойкотировать страну, это было бы двойным наказанием для них.