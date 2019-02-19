Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев на носилках покинул поле во время товарищеской игры

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА получил травму во время товарищеской игры на сборе в Испании. Армейцы во вторник, 19 февраля, проводят товарищескую игру против испанского клуба "Картахена".

Дзагоев получил травму во время поединка на 13-й минуте встречи. Футболиста унесли на носилках. Характер повреждения будет установлен чуть позднее. Вместо Дзагоева на поле вышел Кристиян Бистрович.

Дзагоев покидает поле из-за травмы. Фото: стоп-кадр трансляции ЦСКА ТВ.

Из-за большого количества повреждений в этом сезоне Алан Дзагоев отыграл 11 матчей во всех возможных турнирах. При этом, Дзагоев вернулся к тренировкам в общую группу только 1 февраля и вот теперь - новое повреждение.

Первая игра у ЦСКА в чемпионате России после перерыва запланирована на 2 марта - команда Виктора Гончаренко сыграет на выезде против тульского "Арсенала".

ЦСКА на данный момент идет на 3 месте в турнирной таблице чемпионата России в Премьер-Лиге.