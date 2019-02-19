Ученые рассказали о пользе ритуалов и суеверий

Если вы когда-нибудь пробовали начинать с понедельника новую жизнь, то знаете, что в лучшем случае она заканчивается уже во вторник. А все почему? Потому что не хватает силы воли, чтобы контролировать самого себя. Проще говоря, если возникает выбор: съесть кусок торта прямо сейчас или избавиться от пивного живота в отдаленной перспективе, то мы чаще всего выбираем сиюминутное удовольствие. Поэтому немногие из нас достигают высоких целей, останавливаясь на стадии благих побуждений.

Бьемся об заклад

Психологи придумали массу различных приемов, чтобы пробудить в себе силы сказать твердое «нет» своим соблазнам. Лучшим способом держать себя в узде считается мотивация, в частности денежный интерес. Эту особенность человеческой психологии использовал профессор поведенческой экономики Йельского университета Дин Карлан, для создания сервиса Stickk.com. Он обнаружил, что люди гораздо чаще достигают поставленных целей, если заключают контракт, обязывающий добиться успеха. Биться об заклад с самим собой не очень интересно, посколько дав слабину, вы в любой момент можете увильнуть от ответственности. Мотивирующее приложение работает очень просто.

1. Для начала вы выбираете себе цель. Самые распространенные пари, которые пользователи заключают со StickK, это согнать лишний вес, бросить курить или начать регулярные тренировки...

2. Затем вносите сумму залога, это может быть 5 долларов или 200 - все зависит от того, насколько вы себя хотите подстегнуть. Если вы достигли успеха - деньги возвращаются вам. Если потерпели неудачу, то ставка уходит в адрес какой-нибудь благотворительной организации, ее вы выбираете в тот момент, когда делаете взнос. Сам StickK не оставляет ваше вознаграждение себе.

3. А чтобы не было соблазна смухлевать, при регистрации вы обязаны указать в качестве третейского судьи надежного друга - он будет следить за тем, достигли вы результата или нет.

Судя по всему эта хитрость работает. Согласно статистике 78 процентов пользователей StickK добиваются поставленной цели. Общая сумма ставок превысила 20 миллионов долларов, а число желающих проверить себя на «слабо» приближается к полумиллиону.

Однако, для тех кто с недоверием относится к современным технологиям, тоже есть хорошие новости. Другая группа ученых под руководством Франчески Джино, специалиста по поведенческой психологии Гарвардской школы бизнеса, обнаружила, что добиваться результата человеку помогают определенные ритуальные действия. Иногда мы называем их суевериями. Например, подобные ритуалы существуют у спортсменов: футболисты часто шнуруют бутсы строго в определенной последовательности (условно говоря, сначала левая нога, потом правая) и следят за тем чтобы первый шаг на поле был сделан «нужной» ногой. Какая глупость, подумаете вы! Но не спешите с выводами.

Франческа и ее коллеги провели любопытное исследование: они набрали в университетском тренажерном зале добровольцев, которые стремились похудеть, и разбили их на две группы. Одних студентов попросили помнить в течении ближайших 5 дней о необходимости правильно питаться. А участникам второй команды поставили задачу исполнять нехитрый ритуал перед принятием пищи. Он состоял из трех пунктов.

1. Еду надо было порезать на небольшие кусочки.

2. Эти кусочки надо было симметрично разложить на тарелке, чтобы правая часть была зеркальным отражением левой.

3. Прежде чем приступить к еде надо столовым прибором трижды коснуться тарелки.

Все студенты загружали в свой смартфон приложение MyFitnessPal, с помощью которого ученые могли отслеживать, как питались добровольцы. Выяснилось, что студенты, придерживавшиеся выдуманного ритуала, потребляли в среднем 1424 калорий в день (хотя перед ними не ставили такую цель). Для сравнения участники группы, которых просили думать о правильном питании, съедали 1648 калорий. Кроме того, приверженцы ритуала ели меньше сахара и жирных продуктов - иными словами демонстрировали выдержку и самоконтроль в заметно большей степени.

- Вероятно соблюдение ритуала тренирует самодисциплину, - считает профессор Джино. - Выполняя некую последовательность действий мы запускаем ментальную программу самообладания. Недаром классическая конфуцианская философия придавала большое значение ритуалу. Последователи Конфуция обладают более сильными навыками самоконтроля, чем люди из западных культур.

Более близкий для нас пример это практика армейских ритуалов. На первый взгляд строевая подготовка, марширование с песнями кажутся совершенно идиотским занятием. Однако с точки зрения ученых, такого рода приемы помогают лучше сосредоточится на военной службе. Если, конечно, этого хотят сами солдаты.