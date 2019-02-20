Носки, рубашка или смартфон для любимого? Советы Роскачества по выбору лучшего подарка

Носки: проверьте изностойкость

Все еще считаете, что фраза «носки — лучший подарок» это шутка? И зря. По опросам, многие мужчины мечтают о солидном запасе этой важной части гардероба. И вроде бы, что может быть проще покупки носков? Но есть нюансы.

+ От полиэстера - аллергия и запах.

Чем больше в ткани натуральных материалов, в частности, хлопка, тем лучше будет осуществляться воздухообмен. В свою очередь, синтетические ткани, например, большое содержание полиэстера, могут вызвать аллергические реакции и повышенное потоотделение.

+ Плоский шов — гарантия прочности

Мысок – участок, который испытывает наибольшее воздействие трения при эксплуатации. Поэтому шов во фронтальной части был плоским, мягким и прочным, чтобы носки служили дольше.

Мужские трусы: чем чаще строчка, тем удобнее

Трусы боксеры — второй по популярности подарок для любимых мужчин. И что-то, а уж трусы точно должны быть качественными. В первую очередь смотрите на ровные, хорошо прошитые швы, частую строчку.

Чтобы не было аллергии, раздражений, ищите в составе только натуральные материалы: вискоза, поливискоза, хлопок.

Рубашки: никакой асимметрии

Для рубашек материал тоже очень важен. Мужчины потеют сильнее, чем женщины, поэтому рубашка должна «дышать». Поэтому выбирайте рубашку из хлопка или вискозы. К сожалению, часто вместо хлопка используют синтетику, что конечно, сказывается на гигроскопичности ткани. Поэтому старайтесь покупать рубашки в проверенных магазинах.

И следите за швами: рассмотрите все срезы ткани, они должны быть аккуратно обработаны, самый нижний шов делается с подгибом, а боковые выполняются в замок. Соблюдение всех этих требование способствует увеличению прочности изделия.

Cтарайтесь покупать рубашки в проверенных магазинах.Фото: EAST NEWS

Кроме того, высококачественная рубашка должна быть симметрична со всех сторон. Рукава, борта воротника, карманы и даже рисунки должны иметь одинаковые размеры. Иначе ваш мужчина рискует стать похожим на чучело.

ВЫБИРАЕМ ГАДЖЕТЫ

Но большинство современных мужчин все-таки предпочитают модные электронные подарки.

Топ-3 самых популярных запросов.

1. Для белоснежной улыбки — электронная щетка

Электрическая зубная щетка – отличная идея для подарка любому мужчине. Испытания Роскачества показали, что такой щетке под силу убрать 60–90% налета (большинство образцов удаляют от 80 до 90% налета за две минуты). И есть важные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке:

* Лучше, чтобы головка щетки была не меньше 1,3 и не больше 1,6 см.

* Насадки. С лучшим результатом очищения – «Отбеливающие» (они содержат силикон, которой помогает удалить налет), а наихудшие результаты по удалению налета показывают насадки «Чувствительные» (или Sensitive) с мягкими щетинками.

* Размер вращающихся щетинок. В идеале они не должны закрывать больше двух ваших зубов. Лучше выбирать модели с щетинками разной длины и средней жесткости (допустимы головки с резиновыми щетинками). Также важно, чтобы на щетке был датчик давления щетинок и таймер. Благодаря этим функциям вы сможете контролировать качество чистки и не повредите десны.

* Вращение головки. В самых простых моделях движение направлено только в одну сторону. Более дорогие экземпляры совершают возвратно-поступательные движения, что улучшает качество чистки. Лучшим считается вариант, у которого головка совершает не только возвратно-поступательные, но и пульсирующие движения.

2. Для чистого звука — хорошие беспроводные наушники

Современные беспроводные наушники-вкладыши не сковывают движения проводами, их удобно использовать в транспорте, спортзале и работе. Полноразмерные наушники-накладки подойдут меломанам, которые ценят чистый звук, так как накладки обладают большими возможностями шумоподавления. Иными словами — хорошая идея для подарка коллеге или бизнес-партнеру.

Для оценки качества системы передачи звукового сигнала, прочности наушников и их функциональности эксперты Роскачества использовалось специальное оборудование. А качество самого звучания и удобство устройства испытывали непосредственно эксперты - потому что приборы просто не способны на такую оценку.

Полноразмерные наушники-накладки подойдут меломанам, которые ценят чистый звук.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По результатам исследований был составлен рейтинг. Его топ выглядит так:

1. Sony WH-1000XM2;

2. Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC;

3. Sony MDR-100ABN;

4. Sennheiser RS175;

5. Sennheiser RS 165;

6. AKG N60NC Wireless;

7. Sony WI-1000X;

8. AKG K845BT;

9. Sennheiser CX 7.00BT;

10. Sennheiser PXC 550.

В ТОП-20 вошли модели AKG, Beats, Audio-Technica, Samsung и Apple Airpods, причем Airpods уступил Gear IconX буквально три позиции.

Что касается качества аккумуляторов, то список лидеров по этому критерию выглядит так: Beats, B&O, Marshall, Sony и Urbanears. При выборе наушников стоит опираться на индивидуальные предпочтения и цели использования, более удобные в ношении – накладные наушники, а вкладыши более компактны и практически незаметны.

3. Самым любимым - смартфоны

По результатам испытаний 2018 итоговый рейтинг лучших смартфонов выглядит так:

1. Samsung Galaxy Note 9.

2. iPhone XS Max.

3.iPhone XS.

4.Samsung Galaxy S9.

5. Samsung Galaxy S9+.

6. Samsung Galaxy S8.

7. Huawei Mate 20 Pro.

8. iPhone XR.

9. Samsung Galaxy S8+.

10. iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.

Важная характеристика каждого смартфона – процессор. Процессор iPhone XR A12 Bionic получил высокие баллы за частоту и скорость. Он занимает третью строчку в рейтинге по скорости процессора после XS Max и XS. Очень высокие баллы за скорость процессора также получил Huawei Mate 20 Pro (4 место в рейтинге по скорости работы процессора). Лидер рейтинга Samsung Note 9 по скорости процессора занимает 6 место, а последнее в ТОП-10 по данному показателю у Google Pixel 3 XL.

Тест на прочность приятно удивил – впервые смартфон Apple (iPhone XR) не провалил барабанный тест. После ста оборотов в барабанной трубе на нем были лишь небольшие царапины. Производитель не обманывал, когда хвалил «исключительное качество материалов» и «особо прочную переднюю панель из стекла». А вот у соседа по рейтингу Huawei Mate 20 Pro в одном случае разбился дисплей, хотя это и не отразилось не его работе, во втором – разбилась задняя панель. Данный смартфон не отличился и в тесте на водонепроницаемость (микрофон и громкоговоритель не работали после погружения, но после высыхания смартфона проблема исчезла).

Еще один значимый параметр – качество камеры. Камера iPhone XR оснащена только одним объективом, а не двумя, как у более дорогих моделей. Это приводит к чуть менее резкой детализации снимка в режиме масштабирования и менее хорошим портретам с размытым фоном (с эффектом Боке). Но основное качество изображений сопоставимо с XS или XS Max. Камера Huawei Mate 20 Pro имеет три объектива и светодиодную вспышку, а также поддерживает съемку в формате HDR. У нее есть функция стабилизации изображения в режиме ночной съемки, благодаря чему в условиях слабого освещения получаются отличные снимки.

Что касается скорости зарядки, до 100% iPhone XR зарядится за 3 часа 15 минут и проработает 25 часов. Это прогрессивный результат для iPhone (больше способен проработать только iPhone XS Max, но он и заряжается до 100% на 15 минут дольше). Huawei Mate 20 Pro зарядится до 100% заряжается за 1 час 15 минут и держит заряд 23 часа. Это отличные показатели в зачете по качеству аккумулятора – он на первом месте по быстроте зарядки. Также отличные показатели продемонстрировали One Plus 6, Honor 10, Xiaomi Mi 8.